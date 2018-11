Kelly VDT loopt naar topscore op twee dagen IBOP in Berlicum

Op de eerste dag van twee dagen IBOP-examens in Berlicum liep de Franklin-dochter Kelly VDT naar een topscore van 86,5 punten. De merrie kreeg zelfs een 9,5 voor de draf. Op de tweede dag kreeg de Desperado-dochter Kaylie BR de hoogste punten. Zij liep 83,5 punten bij elkaar. Bij de springpaarden was Kendra de beste met 81 punten.

Met het behalen van het IBOP-predicaat verdiende Kelly VDT (Franklin x Jazz, fokker A. van de Tillaart uit Zijtaart) van J.M.L. de Haas uit Beers gelijk het eliteschap. Ze liep onder Yvonne Copal naar een schitterend puntentotaal van 86,5 inclusief een 9,5 voor haar draf en 9’s voor de galop en rijd-/bewerkbaarheid.

‘Draf is echt apart’

“Deze driejarige merrie is zeker een paard voor de toekomst. Ze stapt met goede tact en voldoende ruimte. Haar draf kenmerkt zich door heel veel techniek, kracht en zweefmoment. Echt apart!”, is inspecteur Toine Hoefs, die samen met Floor Dröge keurde, enthousiast. “Ook de galop is mooi bergopwaarts, met goede techniek en balans. Bovendien liet ze zich heel goed rijden en bewerken.”

Stam van Osmium

Op de stamboekkeuring liep Kelly VDT al naar 85 punten voor bewegen. Haar tweede moeder Calypsa V.D.T. (v. Tuschinski) is een halfzus van de KWPN-hengst Osmium (v. Ferro).

Dochter van Desperado

Op de eerste dag slaagden alle vijftien deelnemende dressuurmerries. Op de tweede dag slaagden veertien van de 25 dressuurmerries. Kaylie BR (v. Desperado) was met 83,5 punten hiervan de beste. De dochter van Desperado van fokker G. Verhoeven uit Biezenmortel kreeg een 9 voor de souplesse en 8,5-en voor stap, draf en houding&balans.

Revanche

“Op de Centrale Keuring afgelopen zomer viel ze net buiten de boot voor afvaardiging naar de Nationale Merriekeuring, en hier heeft ze op prachtige wijze ‘revanche’ genomen”, lacht inspecteur Toine Hoefs. “Kaylie BR heeft een zuivere, actieve stap. Ze draaft met een heel goed ondertredend achterbeen en extra souplesse. Ook heeft ze een fijne galop, waarin ze voor nog hogere punten nog iets meer gesloten had mogen blijven. Ze beweegt met goede houding en balans en liet zich al goed rijden.”

NMK merrie

Vijf dressuurmerries scoorden precies 80 punten. Onder hen de For Compliment-dochter Janis Joplin van fokker R. Gevers uit Berlicum. Aansluitend werd ze in het stamboek opgenomen en ster verklaard. Ook de driejarige Negro-dochter Kamante D van fokker J. en H. Dielissen-van de Berg uit Rosmalen kwam uit op 80 punten. Daarmee werd deze NMK-merrie, afgelopen zomer derde op de CK in Brabant, direct elite.

Twee dochters van Governor

Twee Governor-dochters slaagden met 80 punten, Kyante van de Stokhorst van fokker J. Menting uit Overasselt en mede-geregistreerde J.S. Nauta uit Overasselt en Keramiek van A.J. Smelt uit Drunen. Net als Kyante van de Stokhorst werd ook zij direct elite. Tot slot kwam de zevenjarige Adamo-dochter Gefomia-J van fokker Frenk Jespers uit op 80 punten.

Kendra beste springmerrie

Bij de springmerries deed de driejarige Chacco Boy-dochter Kendra van Stables Lisman International uit Nijmegen de beste zaken. Als enige kwam ze met een score van 81 punten boven de 80 puntengrens uit. Haar moeder, Alocia van Quidam’s Rubin, was destijds een absolute uitschieter met 89 punten in de IBOP. “Kendra is een hele sympathieke, bloedgemaakte merrie die zich al heel goed laat bewerken. Ze galoppeert gemakkelijk en lichtvoetig, springt telkens goed met de schoft naar boven en springt met veel overzicht”, lichtte inspecteur Arnold Kootstra toe.

Bron KWPN