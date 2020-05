Keur-Prestatiemerrie Pavanta I ingeslapen

De merrie Pavanta I (v. Wellington), die in haar eerste drie jaar als fokmerrie drie internationale springpaarden bracht, is vanochtend ingeslapen. Dat meldt haar laatste eigenaar Aart Schutrups, dierenarts bij dierenkliniek Wolvega.

Pavanta I werd in 1997 geboren in de stallen van Jan en Lidy Heuker. De familie Heuker fokte onder meer de goedgekeurde hengst Renville (v. Courville XX) uit deze merriestam, de hengst sprong met Bert Romp op 1m60 niveau.

Pavanta kreeg als driejarige vlot een sterverklaring, met maar liefst 84 punten voor het vrijspringen. Ze deed het goed op de Nationale merriekeruinge en het Nationaal Lampioenschap vrijspringen.

Drie keer prijs

Pavanta’s eerste veulen was de Hinault-zoon Uvantos H. van de Renvillehoeve, die in Italië op 1m50 niveau sprong en succesvol was in de Youngster Tour. Haar tweede veulen, Vavantos van de Renvillehoeve (v. Riverman) kwam ook onder een Italiaan en liep op 1m45 niveau. Haar derde nakomeling werd (totnogtoe) het meest succesvol. Dat was Wavantos van de Renvillehoeve (v. Lux) die met de Poolse ruiter Lukasz Wasilewski op het hoogste internationale niveau presteerde en in 2011 meedeed aan het EK in Madrid. Een paar andere nakomelingen lopen of liepen in de nationale sport, haar keurdochter Zavanta schopte het tot 1m35 niveau.

Embryotransplantatie

Vanaf 2011 hebben Joop en Trynsje Luimstra met de merrie gefokt en de afgelopen jaren was ze dus in eigendom van Aart Schutrups. “Na drie guste jaren heb ik nog een hengst van Glasgow vh Merelsnest uit de merrie gefokt” zo laat hij weten. Vorig jaar bracht ze via embryotransplantatie nog twee veulens van Harley VDL, een merrie en een hengst.

