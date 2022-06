Keuring Jong KWPN: Osha KD en Narmante D stelen show

Er was een royale belangstelling voor de beoordeling van de dressuurpaarden tijdens de keuring op 17 juni van Jong KWPN. Bij de driejarige merries was Osha KD de afgetekende kampioen. Narmante D ging aan kop in de rubriek 4 t/m 7-jarige merries.

De deelnemende paarden werden eerst in de Prins Willem Alexander Hal beoordeeld en voor de CK verhuisden de paarden naar het terrein voor het KWPN-centrum. Bij de driejarigen werden vijf paarden beoordeeld, vier daarvan kregen het sterpredicaat en twee daarvan werden bevorderd tot voorlopig keur dan wel keur/elite. Bij de 4 t/m 7-jarigen werden er van de zeven aangeboden merries vier ster, waarvan er ook twee in graad werden verhoogd tot voorlopig keur. Henk: “Zowel binnen als buiten waren alle paarden fijn te beoordelen. De aanjagers zijn allemaal lid van Jong KWPN. Ze luisterden goed naar onze aanwijzingen en hierdoor konden de paarden zich dan ook optimaal laten zien.”

Veel tritt in de benen

Floor Dröge had haar plaats naast Henk ingenomen en voorzag de paarden binnen van een toelichting. “De driejarige Osha KD is een voldoende ontwikkelde elegante en rijtypische merrie met een mooie voorhand en goede schoft-/schouderpartij. Een merrie met een sterke bovenlijn en een fijne manier van bergop bewegen en een sterk aantredend achterbeen. In stap had ze zich vandaag losser mogen laten, daarvoor kreeg ze dan ook de laagste punten.” Osha’s draf leverde 85 punten op. Haar galop en houding 80, dat was ook de score voor het gehele onderdeel beweging en voor exterieur kreeg ze 75 punten. Osha KD is gefokt bij C.L. Delport in Zwolle en L.K. Kirkwood in Marienheem. Haar vader is All at Once en ze komt uit Calusha (ster, prest, prok v. Tolando).

Goed uitgepakt

Osha KD is van Yomini Pitambersingh uit Amstelveen. Zij kocht de merrie drie maanden geleden van haar dierenarts: “Sommige mensen rijden niet graag op een merrie, maar ik hou ervan. Met Vankrack reed ik in de Zware Tour en ik start momenteel een merrie in de Lichte Tour. Ik heb twaalf jaar niet gereden; ik zat in de puberteit en was veel meer bezig met andere zaken. Nu ben ik moeder en heb een paar stallen aan huis en weer volop aan het rijden. Ik vind de sport heel mooi, maar fokkerij ook geweldig. Daarom heb ik vandaag Osha meegenomen naar de keuring. Mijn instructeur Yessin Rahmouni heeft me heel goed geholpen in de voorbereiding naar deze keuring, want zelf was ik nog nooit op een keuring geweest. Ik heb er wel veel op gegoogled en You Tube-filmpjes bekeken en ik draaf al de hele week rondjes met haar. Ik was echt heel zenuwachtig vandaag, maar het heeft heel goed uitgepakt! Het is ook een super gave merrie. Haar vader is All at Once en die ken ik van dichtbij, want Yessin rijdt hem en ik ga regelmatig met hem mee op wedstrijd. Die hengst heeft een heel fijn karakter en dat geldt ook voor Osha. Sinds een week is ze zadelmak. Ze is scherp maar ook superlief en eerlijk. Misschien ga ik haar spoelen en een draagmoeder opzoeken, dan kan ik met Osha rustig aan het werk.”

Internationale sportpaarden

Ook Olçay werd ster en vervolgens voorlopig keur. Deze dochter van Geniaal is gefokt bij H. van Hall in Aldeboarn en recent overgegaan in de handen van Naomi Falkenaar. Floor: “Deze merrie is goed ontwikkeld en beschikt over een mooie voorhand. Ze stapt ruim en zuiver, draaft met veel buiging en beentechniek. Galoppeerde met ruimte en in balans. Ze zou daarbij soms nog iets meer bergop mogen. Schakelen deed ze in beweging wel heel makkelijk.” Voor haar exterieur scoorde Olçay 75, voor haar beweging 80 en voor haar draf maar liefst 85. Zij is geboren uit Edelweiss KM (sport(dres), prok v. Wynton). In de merrielijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen.

Verschillende meningen

Bij de 4 t/m 7-jarige dressuurmerries werd Narmante D (v.Trafalgar) van f/g familie Dielissen uit Rosmalen. Narmante D is een merrie uit de bekende foklijn van Huub en Tiny van Helvoirt. Moeder Hurmante D is een voorlopig keurmerrie van Bretton Woods en via moeder Urmante een halfzus van Gamante D, die in 2014 Nationaal Kampioen werd bij de driejarige merries op de NMK. Gamante D is tevens uitgebracht in de Lichte Tour. In deze merrielijn komen we meerder Grand Prix-dressuurpaarden tegen waaronder wereldvererver Jazz. Narmante D werd voorgebracht door Elrieke Dielissen. In haar dagelijks leven is Elrieke full time werkzaam in de kinderopvang, maar haar paarden daar doet ze alles voor. Voordat ze naar haar werk gaat en ook erna gaat ze naar haar ouderlijk huis om met de paarden te trainen. “We hebben thuis nu wel verschillende meningen over wat we met deze merrie willen gaan doen. Mijn ouders, Rita en John, willen graag zo snel mogelijk met haar gaan fokken, maar ik wil er voorlopig mee rijden”, lacht Elrieke. “Het is een super fijn paard om mee te werken en ik breng haar nu uit in de L-dressuur. Dat pakt ze heel goed aan. De paarden uit het lijntje van Huub en Tiny hebben de reputatie pittig te zijn, maar bij ons doen we er van jongs af aan alles mee, ze komen veel in de hand en wij hebben dan ook nooit problemen ermee.”

Narmante D (v.Trafalgar) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Krachtpatser wordt keur

De jury benoemde Nimarilla (v. Jerveaux) ook tot voorlopig keur. Floor: “Een lang gelijnde merrie met veel uitstraling en een fijne manier van bewegen. Galopperen doet ze voor een acht en blijft in beweging steeds in een mooie houding.” Nimarilla is gefokt bij J.S. van Veen uit Apeldoorn en ze staat geregistreerd bij plaatsgenoot I. Vredenberg. Ze is geboren uit Jimarilla, op haar beurt een dochter van Charmeur. Een opvallende verschijning in de rubriek 8 jaar en oudere stermerries was Holly Holyday, een dochter van Nourejev uit de Gelderse prestatiemerrie Natasja (v.Ahoy) van f/g A.C.J. Sturkenboom uit Houten. De tienjarige merrie wordt uitgebracht in het ZZ-Licht. Een merrie met veel formaat die heel zuiver een in balans bewoog met een opvallend sterk gebruik van haar achterbeen. Holly Holyday gaat vanaf vandaag door het leven als keurmerrie. Ze komt uit een zeer gemêleerde merrielijn met daarin een Lichte Tour-paard, enkele succesvolle concourspaarden alsmede twee internationale menpaarden.

Bron KWPN