Keuring voor bonte shetlanders afgelast

De 29ste 'bonte' keuring van shetlanders is afgelast. Dat laat de organisatie op Facebook weten. Hoewel er - onder voorwaarden - weer mogelijkheden zijn om te keuren biedt dat voor deze dag geen soelaas. De keuring, die op 11 juli zou plaatsvinden, draait om het keuren in een groep en het kiezen van een kampioen. Dat element is onder het coronaproof keuringsprotocol nog niet mogelijk.

“Helaas moeten wij de nationale bontenkeuring voor dit jaar annuleren.” schrijft de organisatie. “We hebben het protocol voor keuringen zoals goedgekeurd door de Rijksoverheid nog even afgewacht. Maar deze staat alleen individuele keuringen voor premie en stamboekopname op tijd toe en geen evenementen waar paarden geplaatst worden in een groep en kampioenen gekozen. Bij de bontenkeuring gaat het juist daarom en is er geen individuele opname en primering aan de orde.”

10 juli 2021

“… wij hopen allemaal dat u op 10 juli 2021 er weer bij bent, want die datum ligt al vast voor de 29ste editie… de keuze valt ons zwaar, we hadden u en ons graag een mooie bontenkeuring gegund.”

Bron: Facebook