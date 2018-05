18 stermerries op eerste stamboekkeuringen Overijssel

Hoewel tegenwoordig het hele jaar door merries worden opgenomen, en ster kunnen worden verklaard, was vandaag de eerste ‘echte’ stamboekkeuring. Op locatie, er werd begonnen bij Familie Van Straaten in Den Ham en vervolgens bij hengstenstation Enterbrook in Enter. “In Den Ham zijn we van start gegaan op een goed georganiseerde keuring met 16 springmerries, waaronder negen driejarigen. Daarvan werden er vier ster. Van de zeven oudere merries, hebben we eveneens vier merries ster kunnen verklaren”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Atletische Van Gogh-dochter

De hoogste punten waren voor de vierjarige Van Gogh-dochter Jewendy Boss van fokker S.G.M. Bossink uit Vasse. “Deze merrie kreeg voor alle springonderdelen 80 punten. Ze springt met veel overzicht, valt op met haar goede lichaamsgebruik en sprongafloop. Daarbij heeft ze veel atletisch vermogen en is ze correct gebouwd.”

In Duitse sport

Vanmiddag in Enter zijn vier dressuur- en elf springmerries beoordeeld. Daarvan werden er tien ster verklaard. “We hebben aan twee dressuurmerries het sterpredicaat kunnen geven, en aan niet minder dan acht springmerries. Ook hier was alles goed georganiseerd en hebben we plezierig kunnen keuren.” De achtjarige Special D-dochter Francisca van S. Smit uit Almelo scoorde 80 punten voor beweging. “Zij is in Duitsland in de sport uitgebracht en haar Nederlandse sportstand is Z1+4. Francisca heeft veel afdruk en kracht in haar draf en galop, en kreeg voor beide onderdelen een 8. Ze is correct gebouwd en heeft een sterke lendenpartij.”

80 punten voor Regino-dochter

De driejarige Kaurien EB (v. Regino) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink sprong naar 80 punten. “Ze begon gelijk heel patent bij het vrij springen, en springt met goede reflexen en toont een goede mate van voorzichtigheid. Ze is correct gebouwd, met hard fundament en een sterke bovenlijn”, aldus Dirksen. Met een bovenbalk van 80 punten voor exterieur en 75 voor het springen, verdiende de rassige, charmante en goed in het rechthoeksmodel staande Koko-B (v. Dallas VDL) van fokker J.G.M. Busger op Vollenbroek uit Enter het sterpredicaat.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN