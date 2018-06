9 van de 10 springmerries ster in Vrouwenpolder

Van de tien aangemelde springmerries werden er maar liefst negen ster verklaard. Dakar VDL-dochter Kadara (uit Sophy prest v. Heartbreaker), gefokt door J. Kramer uit Emmen, was het beste springpaard van de dag. Het gemak en het overzicht op de sprong leverden haar, naast haar voorzichtigheid en reflexen, 85 punten op. Moeder Sophy leverde al meerdere goede springpaarden waaronder het 1.60-springpaard Eclatant (v. Berlin) en de Lupicor-zoon Cupidor die in het 1.50m springt.

Aansprekend model

Twee paarden ontvingen 75 punten voor zowel exterieur als vrij springen. Kiara (v. Etoulon VDL uit Petroeska keur sport springen v. Libero H x keur v. Nimmerdor, fok/eig G.J. Hofland, Sprundel) en Kuwerna (v. Zirocco Blue uit Rowerna keur pref prest v. Iroko x ster pref v. Faram).

Kiara heeft veel maat en een aansprekend model. “Een hoogbenig paard dat goed in het rechthoeksmodel staat. Haar lichtvoetige galoppade heeft veel balans, waarvoor 80 punten werd gegeven. Op de sprong laat ze een heel mooi voorbeengebruik zien”, aldus de jury. De langgelijnde vosmerrie Kuwerna is gefokt door Sam Moens uit Aagtekerke. Ze toonde over veel vermogen te beschikken en bukt goed op de sprong.

Souplesse

Van de 17 dressuurmerries werden er 11 ster verklaard. Caisson’s Kasa Silva (v. Ferguson uit Uraya v. Jet-set D x keur sport dressuur) scoorde de meeste punten: 75 voor exterieur en 80 voor beweging. De chique merrie is gefokt door en geregistreerd bij KWPN-regiosecretaris Hilanda de Bruine uit Kapelle. De jury omschreef de merrie als een jeugdig paard met een aansprekend model. Ze heeft een hard fundament en beschikt over hele goede voeten. De merrie waardeert zich in beweging extra op, waarbij vooral de souplesse in de beweging opvalt.

Opvallende paard

Dezelfde score werd toebedeeld aan Karlaya (v. Capri Sonne uit Papayja elite pref prest sport dress v. Jazz x keur pref prest v. Leraar). De zwarte merrie is gefokt door Carla Telussa-Baas uit Oostkapelle en komt uit dezelfde moeder als de kampioen van de dressuurpaarden van de CK Zeeland in 2017, de Dreamboy-dochter Ilaya. Karlaya is een opvallend paard, zowel qua model als in beweging. Ze beschikt over een heel mooi dressuurmodel en heeft goede verhoudingen in haar lichaam. In beweging valt vooral haar krachtige achterbeengebruik en houding op.

Bron: Paardenkrant-Horses/KWPN