Charmante Kalimero D springt naar titel NMK

Kalimero is gefokt bij Harrie van Dael uit Bozella (Indoctro x Kastello). Nicht Duzella is de moeder van de hengst Jardonnay VDL. Tweede werd de complete vos Kings Lady (Vigo d’Arsouilles) van Antoinette Platenkamp en Jan Evenhuis die haar ook hebben gefokt uit Vera (v. Goodtimes), Een aansprekend type met ras die met springen veel indruk maakte met overzicht veel techniek en een klap erin. Ook een echte topper is de even iets degelijke en grootramige Kirasinaa (Modesto x Chin Chin) Sietse van der Meer. Zij imponeerde met haar natuurlijke manier van springen met veel techniek en enorm veel vermogen.

Top 10

1 88 Kalimero D (Harley x Indoctro) VDL-stud, Beers

2 102 Kings Lady (Vigo d’Arsouilles x Goodimes) VOP Platenkamp en Evenhuis Service De Kiel

3 94 Kirasinaa (Modesto x Chin Chin) S. van der Meer, Surhuisterveen

4 72 K-Tanagra (Don Diablo x Warrant) Stal Hendrix, Kessel

5 63 Karelien W (Comme il faut x Carambole) J.W. Greve en Willem Greve Sporthorses, Markelo

6 80 Kerrita VDL (Freeman VDL x Cassini I) VDL Stud, Beers

7 58 Kamilla van Freesia VDL (Baltic x Nimmerdor) VDL Stud, Beers

8 90 Koctmyrouge II JPP (Kannan x Vigo d”Arsoulles) J.P.P. van Rijswijk, Esbeek

9 104 K.Amelusiena (Zirocco Blue x Coriander) Familie Klinkhamer, Sleen

10 81 Kobalivia (Freeeman x Arezzo) VDL Stud, Beers

Bron: Paardenkrant-Horses.nl