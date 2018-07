Jarina: als stamboekmerrie naar CK, als dagkampioene naar huis

Even later werd de stamboekmerrie aan de hand bevorderd tot ster en – vanwege haar vers behaalde IBOP-predicaat – direct keur. Zodoende kon zij als enige keurmerrie in haar rubriek aantreden, waar ze een uitnodiging voor de kampioenskeuring én de Nationale Merriekeuring in de wacht sleepte. Inspecteur Viggon van Beest: “Dit is een mooie merrie met een hals die er bovenop staat en die sterke verbindingen heeft. Ze wist iedere keer rondom enorm aan te spreken en ging met vrijheid en blijheid door de baan.”

Liantha

Tweede in de strijd om het dagkampioenschap werd de tweejarige Liantha H (Eebert uit Biantha V elite v.Manno, f/g G. Hermanussen uit Beers), die ook een uitnodiging voor de NMK ontving. Jurylid Lammert Tel: “Deze merrie heeft veel allure en een sterk lichaam. Ze heeft een lange croupe en beweegt met veel balans en buiging in het achterbeen. Het voorbeen heeft veel actie.”

Fabuleus-dochter kampioen bij driejarigen

Van de vijf driejarige merries werden er vier ster en de kampioene, Fabuleus-dochter Kyra (uit Evita stb v.Waldemar, fokker W. van Beers uit Kaatsheuvel) van E. van Esch uit Kaatsheuvel) mag eveneens naar de Nationale Merriekeuring in Ermelo op 11 augustus. “Een merrie met een goed rechthoeksmodel en veel ras en een zeer goede halslengte. Ze heeft heel veel kwaliteit in het beenwerk en een mooie schoft/schouderpartij. In beweging toont ze zich krachtig en met balans en veel front.” Ook werden ster dochters van de Hackney Shanie Strikeler, Manno en Unieko.

Fantijn levert veulenkampioen

Bij de veulens ging de kampioenstitel naar het merrieveulen Narcisse (Fantijn uit Charisma keur v.Waldemar, f/g G. en G.J.H. Hermanussen uit Beers). Viggon van Beest: “We zijn gegaan voor het veulen met de meeste ras en uitstraling en zij liet zich de tweede ronde nog beter zien. Ze zou meer ontwikkeling mogen tonen, maar heeft een mooi front erop en ook in het draven zien we dat terug. Ze beweegt met veel takt, balans en veer.”

Het hengstveulen Niek B (Dylano uit Brandiny ster v.Talos, f/g H. Brans uit Gassel) werd tweede in de kampioenskeuring voor veulens. “Een veulen met heel veel kap en die met actie en ruimte in het voorbeen beweegt.”

Nog een hengstveulen van Icellie werd gepresenteerd en kreeg een eerste premie. Alle zes merrieveulens kregen eveneens een eerste premie, en zij stammen af van Unieko, Fantijn (3x), Idol en Icellie.

Bron: KWPN