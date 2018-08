Kampioenslint voor Ilanda in finale keur- en elitemerries

Vol lof sprak de jury over de moderne vijfjarige merrie Ilanda en maakte haar kampioen. Ilanda werd gefokt door J.P.C. Ermens en is in eigendom van de Gebr. van Manen en V.C.J van Beest. Op plaats twee mocht opstellen de vijfjarige Joy gefokt door J.K. Nagtegaal, en in eigendom van J.L. Smink.

Cizandro drie tot vijf

De hengst Cizandro zorgde voor de nakomelingen op plaatsen drie, vier en vijf. Derde werd Jaantje, Cizandro uit een Jonker moeder. Vierde Heideroos, de Cizandro uit Renovo. Een vijfde plaats was er voor Johannalina, een Cizandro uit Larix.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl