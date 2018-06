Sterke groep springmerries op tweede dag SK Utrecht

Twee merries kregen 85 punten voor het springen. Kovella ES (Fernando H uit Gazella ES, gefokt door Egbert Schep) kreeg 90 punten voor haar vermogen. Ze werd met 75 punten voor exterieur en 85 voor springen opgenomen. “Een jeugdige merrie met een correct fundament en veel uitstraling. Ze is voldoende langgelijnd en in beweging toont ze veel souplesse. Ze sprong met veel techniek en lijkt veel vermogen te hebben.”

Lichtvoetige galop

Karbarella (Marius Claudius uit uit Barbarella des Terdix keur van Indoctro, fokker F.C.M. Spithoven) kreeg hetzelfde puntenaantal. Een langgelijnde merrie die wellicht iets bespiering mist, maar met een goede schoft die mooi doorloopt. Ze heeft een lichtvoetige galop met veel ruimte en springt met snelle reflexen.” Ook zij kreeg 90 punten voor vermogen.

Glamourdale-dochter naar 80/80

Het meest opvallende dressuurpaard van de ochtend was Klaproos, een dochter van Glamourdale uit Equ elite IBOP-dr D-OC. Juryvoorzitter Toine Hoefs: “Een merrie met een heel mooi front en een sterke lendenpartij. De croupe is iets hellend maar ze beweegt sterk in met name draf en galop. Klaproos kreeg 80/80.”

Bron: KWPN