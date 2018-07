Kwaliteitsvolle EPTM: 24 geslaagd, 4 naar NMK

Vijf springmerries kregen in hun merrietest 80 punten of meer. Etoulon VDL-dochter Inolivia VDL (uit Enolivia VDL ster v.Cardento, fokker VDL Stud) van C.A. Broekman en J. Broekman uit Vledder) scoorde met 85,5 punten het hoogst. Dirksen: “Deze merrie heeft vanaf het begin af aan een goede test gelopen. Ze heeft zeer goede reflexen en springt extreem met de schoft omhoog, met veel lichaamsgebruik en een goede voorhandtechniek. Ze laat heel veel atletisch vermogen zien.” De merrie was al voorlopig keur, en werd vandaag elite verklaard.

Die we nodig hebben

De driejarige Kiekeboe VM (Cidane uit Burandot ster IBOP-spr sport-spr PROK D-OC) van fokker Jan van Meever uit Meerkerk zat haar met een halve punt afstand op de hielen. “Een heel atletisch, charmant en langgelijnd paard die een lichtvoetige, moderne galoppade heeft die we in de sport nodig hebben op dit moment. Ze is ongecompliceerd en liep een constante test, waarbij ze veel atletisch vermogen liet zien op de sprong. Vanaf dag 1 was dit een opvallend paard.” Kiekeboe VM voerde naderhand op de CK de groep driejarige springmerries aan en kreeg een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Eveneens keur

Twee driejarige merries kregen 80 punten. Kattebel D (Numero Uno uit Roma elite sport-spr v. Aram, fokker M.J.E. van Dijk uit Herpen), eveneens van Jan van Meever, is er daar een van. Zij kreeg 75 punten voor exterieur en werd vandaag eveneens keur, waarbij ze derde werd geplaatst bij de groep driejarige merries. “Een grote, langgelijnde merrie die met ruimte galoppeert, maar nog iets aan kracht moet winnen. Ze beschikt over veel vermogen en veel instelling.”

Ook Kornet’s Beauty (Cornet Obolensky uit Donetta T ster EPTM-spr v.Cantos, f/g H.J.M. van Tilburg uit Rijkevoort) kreeg 80 punten voor haar test en zij stond vierde bij de springmerries. “Vooral de laatste weken van de test heeft zij veel progressie gemaakt. Het is een paard met veel vermogen en met een heel goede instelling.”

Alle drie bevorderd

Van de elf driejarige springmerries die aantraden op de CK, werden er acht bevorderd tot keurmerrie. Met 84,5 punten was ook de Zavall VDL-dochter Jahara (uit Arijanne ster IBOP-spr v.Lupicor, f/g J. Holterman uit Diepenheim) een opvallende verschijning. “Deze merrie heeft heel veel inzet getoond. Haar galoppade is actief maar wat op de voorhand. Met springen lijkt ze heel voorzichtig, en heeft ze heel veel atletisch vermogen en lichaamsgebruik.” Jahara was op de aansluitende Centrale Keuring de beste van de drie vier- tot en met zevenjarige springmerries, die alle drie werden bevorderd.

Dressuur: Kartina, Katy, Kiki H

De beste dressuurmerrie uit de test was de Johnson-dochter Kartina (uit Zartina ster v.Rousseau, f/g J.A.M. Hurkmans uit Veghel), zij kreeg 85,5 punten. “Een fantastisch paard onder het zadel”, is Dirksen lyrisch. “Een merrie met heel veel souplesse en buiging in de gewrichten en die gemakkelijk kan verruimen en verkorten. Daarbij laat ze zich heel goed bewerken en heeft ze veel balans en lichtvoetigheid. Een heel compleet dressuurpaard!” Zij werd op de CK als tweede geplaatst en mag naar de NMK.

Complete merrie

De eerste plaats op de CK én dus ook een uitnodiging voor de NMK was er voor Bordeaux-dochter Katy, gefokt door J.A.M. van Deurzen uit Nuenen uit de NMK-merrie Vivaldi keur pref IBOP-dr (v.Jazz), die met 80 punten slaagde voor de EPTM en 85 punten voor exterieur kreeg. “Een heel complete merrie, die hoogbenig is, een sterk lichaam heeft en over veel front beschikt. Ze heeft veel houding van nature en beweegt goed bergop.”

Goed gevormde voorhand

Ook naar de NMK mag de als derde bij de driejarigen geplaatste Kiki H (Googel uit Vicki elite IBOP-dr v.Krack C, fokker Fam. Hanegraaf-Rijke uit Vinkel) van Topfokbedrijf M. Hanegraaf BV uit Vinkel, die eveneens 80 punten voor de test kreeg. “Een merrie met een goed gevormde voorhand en die met heel veel buiging in de gewrichten en een goed achterbeengebruik beweegt. Ze heeft van nature een goede houding en balans.” Van de zes driejarige dressuurmerries op de CK werden er vier bevorderd.

Bron: KWPN.nl