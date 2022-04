KFPS bevraagt eigenaren van laagverwante merries

In het Friezenstamboek KFPS is inteelt en verwantschap een belangrijk aandachtspunt. Eén van de manieren om de stijging van de inteelt enigszins in de hand te houden, is het gebruik van laag/lager verwante merries. Het stamboek stuurde deze week een enquête naar eigenaren van merries die in die categorie vallen.

De vragenlijst is gestuurd naar eigenaren van merries met een verwantschapspercentage van 16,9 of lager. Het gemiddelde verwantschap binnen de Friezenpopulatie is op dit moment 17,8%. Het stamboek vraagt de merriehouders of zij op de hoogte zijn van het relatief lagere verwantschap van hun paard en of zij met de merrie fokken. Er wordt ook gevraagd of de fokkers bij hun hengstenkeuze rekening houden met verwantschap. Ook kunnen de eigenaren aangeven of het KFPS hen op enige manier kan helpen bij de fokkerij.

Inteelt beperken

De fokkerijraad van het KFPS is bezig met een inventarisatie van mogelijke maatregelen en acties om de inteelt in de gesloten populatie van Friese paarden verder onder controle te brengen. Dit is één van de eerste zichtbare iniatieven die wordt uitgerold, nadat eind maart werd aangekondigd dat de fokkerijraad hiermee ‘naar de fokkers’ zou gaan. Tijdens de regiovergaderingen in mei zal ook over dit onderwerp worden gesproken.

Bron: Horses.nl

