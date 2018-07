KFPS: Drie hengsten aangewezen bij herkansing

De Alke 468-zoon Tjeerd van Diphoorn uit een Folkert 353-halfzus van meervoudig CK-kampioene Renske van Diphoorn (v. Onne 376) deed in 2017 ook al mee in het Centraal onderzoek. Hij strandde toen tijdens het zadelexamen. Tjeerd revancheerde zich prima in de Friesian Talent Cup, die hij op de Hengstenkeuring in januari op zijn naam wist te schrijven.

Zorro T. van Sessing

Een aanwijzing was er ook voor de eveneens vierjarige Zorro T. van Sessing van familie Tanck uit Vragender. Zorro is een zoon van Bartele 472 uit de op de laatste Centrale keuring Model verklaarde Sportmerrie Elke K. (v. Meinse 439).

Wander van de Hulsthof

Ook de derde aangewezen hengst is vier jaar oud. Het gaat om Wander van de Hulsthof van Age Okkema uit Siegerswoude. Wander is een zoon van de binnenkort naar Zuid-Afrika vertrekkende Hette 481. Zijn moeder is een Stermerrie van Tjalbert 460.

Het Centraal onderzoek gaat op 18 september van start gaan en wordt net als vorig jaar gehouden in Hippisch Centrum Exloo.

Bron: KFPS