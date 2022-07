KFPS Fokkerijraad: plannen voor meer bloedspreiding en duurzaamheid

De Fokkerijraad van het Koninklijk Friesch Paardenstamboek (KFPS) is in samenwerking met de WUR bezig om plannen te maken voor de toekomst van het Friese paardenras. Op de korte termijn ligt de focus bij meer bloedspreiding en variatie. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling voor de langere termijn.

Dit laatste, langetermijnprogramma, wordt in twee sporen verdeeld. Dat is te lezen in de laatste editie van Phryso Magazine, het stamboekblad van het KFPS. Een fokprogramma om gezondheid, vruchtbaarheid en levensduur te verhogen is daarbij het doel. Spoor A draait om een fokprogramma binnen de populatie.

Kruisen als back-up

Spoor B, volgens Phryso “geen hoofdprioriteit”, heeft als focus kruisen met ander bloed. Dit laatste spoor wordt als een soort back-up gezien. Plan B is dus letterlijk een plan B: “Indien in de toekomst blijkt dat binnen de populatie geen oplossing voor een probleem gevonden kan worden.”

‘We willen gezonde paarden’

Directeur Marijke Akkerman laat in haar column weten: “We willen gezonde paarden, vruchtbare merries en hengsten en paarden die oud kunnen worden… Op korte termijn wordt gezocht naar meer bloedspreiding en variatie onder andere door het stimuleren van fokkerij met laagverwante paarden.” Het KFPS heeft onlangs een grote enquête gehouden onder eigenaren van lager verwante merries, waar ook veel suggesties uitkwamen. Zowel voor hengsten als merries met een lager verwantschap zal fokkerijbeleid gemaakt worden, zegt Akkerman. Ze stelt de Friezenfokkers gerust dat er al veel bekend is over het Friese paard. En: “De ontwikkelingen in onderzoek gaan steeds sneller.”

Bron: Phryso Magazine