KFPS gaat op afstand keuren

De juryleden van het KFPS zullen dit jaar niet in het vliegtuig stappen om buitenlandse paarden te keuren. Dat betekent dat er geen keuringen zijn in Noord en Zuid Amerika, Mexico en Zuid-Afrika. Het alternatief voor leden van het stamboek in het buitenland is een videobeoordeling van de veulenboekmerries. Via video kunnen de merries toch in het stamboek opgenomen worden.

De inspectie en het bestuur vindt het niet verantwoord om juryleden met het vliegtuig te laten reizen, met de huidige stand van zaken rondom Covid-19. Omdat het KFPS één gezamenlijk stamboek is, worden de juryleden normaalgesproken ingevlogen om de paarden die in het buitenland gefokt worden te beoordelen. Vooral in de VS, Mexico, Zuid Afrika en Australië zijn met enige regelmaat keuringen. Inmiddels is daar al sinds eind 2019 niet meer gekeurd.

Vliegtuig

Landen die eigenlijk alleen te bereizen zijn met het vliegtuig, kunnen daarom niet bezocht worden voor de keuring. Daarmee gaan keuringen die gepland stonden in Amerika, Mexico en Zuid-Afrika niet door. EU landen die verantwoord met de auto te bereiken zijn zullen wel doorgaan. Dat geldt ook voor Groot-Brittanië waar de boot/trein uitkomst biedt.

Protocol in de maak

Om toch enigszins in de behoefte te voorzien veulenboekmerries op te nemen in het stamboek, heeft het KFPS een alternatief bedacht in de vorm van videoboordelingen. Deze merries krijgen geen premie of predicaat, maar kunnen wel opgenomen worden in het stamboek. Op deze manier wil het KFPS haar buitenlandse leden een alternatief bieden om de fokkerij in hun land op gang te houden. Aan een protocol waaraan de video’s moeten voldoen, wordt gewerkt.

Bron: Phryso / Horses.nl