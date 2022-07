Kibora V overtuigt in tuig op de CK in Lunteren

Op de CK in Lunteren werd gisteren ook gestreden om het Kampioenschap Oost voor fokmerries. In de baan kwamen zes mogelijke kanshebbers, waarbij de kampioene Kibora V (Manno x Patijn) vanaf het begin boven de rest uitstak.

Juryleden Thomas van der Weiden en Bauke de Boer werden bijgestaan door arbiter Harm-Jan Veenstra. Dat de arbiter in deze wedstrijd niet nodig was, was voor het aanwezige publiek duidelijk. De jury omschrijft de strijd als volgt: “We hebben een leuke rubriek fokmerries gezien, met een overtuigende winnares.”

Finale

Na de eerst omloop werden drie merries uitgenodigd voor het overrijden. De keurmerrie Kibora V (Manno uit Ebora V ster v. Patijn) liep in handen van Lubbert van Oene een foutloze overtuigende koers, waarbij ze veel actie toonde en er mooi overheen bleef kijken. Onder toeziend oog van haar fokker en eigenaar v. Vemde kreeg zij het kampioenslint omgehangen.

Concurrenten

De als tweede geplaatste Nanita ster, PROK (Heliotroop uit Iwanita elite v. Ditisem) is van G. Kamphorst. Henk Hammers stelde de merrie voor waarbij de jury de verrichting als volgt omschreef: “Deze merrie liep ook een goede koers, maar was af en toe iets ongelijk in het voorbeen. Bij de nummer drie zakte het achterbeengebruik af met het overrijden.” Dit betreft de kersverse keurmerrie Noukje (Eebert uit Boukje keur, pref, v. Plain’s Liberator) van fokker P. de Groot uit Leerdam, die in eigendom is van D. Daamen. Noukje en werd voorgesteld door Marcel van Bruggen.

Bron KWPN