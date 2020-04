Kies met Team Nijhof de juiste hengst voor uw merrie

De juiste hengst voor uw merrie kiezen kan lastig zijn, zeker nu de hengsten niet op hengstenshows zichtbaar zijn. Team Nijhof heeft maar liefst 30 hengsten ter dekking staan, zowel bewezen spring- en dressuurtoppers als veelbelovende jonge hengsten, en maakte van iedere hengst een video, zodat u vanuit huis toch de hengsten goed kunt bekijken.

Team Nijhof beschikt over diverse tophengsten die zich bewezen hebben in sport en fokkerij. Denk aan Grand Prix-dressuurhengst Johnson, die zich onder Hans Peter Minderhoud opwerkte naar de absolute wereldtop en een bronzen medaille haalde op de Wereldruiterspelen in Caen.

En aan Verdi TN, die onder Maikel van der Vleuten de hoogste hindernissen wist te trotseren en op maar liefst 12 grote kampioenschappen onderdeel uitmaakte van het Nederlandse springteam. De hengst won daarbij diverse malen een gouden teammedaille en was niet weg te denken in Grote Prijzen op prestigieuze concoursen als Aken en Calgary.

Veelbelovende hengsten

Maar Team Nijhof biedt ook nieuwe, veelbelovende hengsten hengsten aan. Zoals Cantona TN (Codex One x Caretano Z), de imponerende reservekampioen van het KWPN verrichtingsonderzoek springen 2017, en Hernandez TN (Kannan x Numero Uno), die onlangs zijn debuut maakte op internationaal 1,40 m-niveau. En wat te denken van springhengst Cero Blue TN (Chaccoon Blue x Balou du Rouet), gefokt uit één van de beste prestatiestammen van Duitsland, Classico TN (Cornet Obolensky x Burggraaf), die in de verrichtingstest in Neustadt-Dosse als beste springhensgt uit de bus kwam, en dressuurhengst Fontaine TN (Finest x Samarant), die veel indruk maakt met zijn kwaliteit, gezondheid en vrije bloedvoering.

Nieuw: Carambole

Nieuw dit seizoen in het bestand van Team Nijhof zijn Carambole, die onder Willem Greve in 2015 de Grote Prijs van Jumping Amsterdam won en nu vers beschikbaar is, en het vierjarige toptalent Four Seasons. Team Nijhof helpt u graag met het vinden van een passende hengst bij uw merrie.

