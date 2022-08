Kijktip: Britt Dekker en Paardenpraat.tv tijdens informatiekeuring

Tijdens de afgelopen informatiekeuring was Britt Dekker aanwezig om een aflevering van PaardenpraatTV op te nemen. Tijdens deze informatiekeuring, waar kruisingen tussen KWPN’ers en Iberische paarden gekeurd werden, neemt Britt een kijkje achter de schermen en legt ze in begrijpelijke taal uit waarom het KWPN een informatiekeuring organiseert.

Aan het woord komen onder meer Ralph van Venrooij, hoofd fokkerijzaken en trainingscentrum, Luuk Smetsers, medewerker inspectie, en Miranda Nouwens, die als fokker aanwezig was tijdens de informatiekeuring.

Paardenpraat.tv

Britt Dekker behoeft natuurlijk geen nadere introductie. Dankzij haar deelname aan diverse programma’s is ze uitgegroeid tot een van Nederlands grootste mediapersoonlijkheden, maar van binnen blijft ze natuurlijk dat enthousiaste paardenmeisje. Al vanaf ze kan lopen rijdt Britt paard. In paardenland is ze niet meer weg te denken sinds ze met Esra de Ruiter het razend populaire YouTube kanaal PaardenPraatTV runt. Via dat Youtube-kanaal legt dit duo in begrijpelijke taal de complexe paardenwereld uit aan jonge kijkers.

