Kijktip: Nieuwe uitzending HorsesTV over voortplantingstechniek ICSI

We kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen, maar nog niet zo lang geleden waren merriekeuringen het hoogtepunt van het seizoen voor de fokkers. Rijendik stonden we op Centrale Keuringen, en het ging allemaal om selectie voor de UTV, en later de Nationale Merriekeuring. Maar de sport heeft ons van die keuringsvelden verdreven. Het gaat tegenwoordig om heel andere dingen: hoge prijzen op veulenveilingen en op embryoveilingen. En om de moderne voortplantingstechnieken die daarbij komen kijken. De ICSI-techniek speelt daarbij een belangrijke rol, maar daar wordt ook sterk over gediscussieerd. En dat is wat er in de nieuwe uitzending van HorsesTV ook gebeurt, die nu online te bekijken is. Presentator Dirk Willem Rosie heeft het over veranderende tijden in de fokkerij, met aan tafel Esther Hovenga, voortplantingsspecialist en succesvol paardenfokker, Willem Goesten, succesvol fokker, dierenarts en voorzitter van de KWPN-regio Noord-Brabant en Erik Braat, fokker en hengstenhouder.