“Het is jammer dat het nu niet gelukt is maar we zijn overtuigd dat het met deze hengst in de toekomst helemaal goed gaat komen”, vertelt Harold Renken. Hij fokte de Action Breaker-zoon uit Nienke RV die al zeven internationale springende kinderen bracht waarvan vier op 1,60 m-niveau.

Toekomst

“We hebben ze allemaal zelf opgeleid en gaan dat ook met King of Action RV doen. Hij is heel makkelijk dus we laten hem hengst. We hebben veel vertrouwen in zijn toekomst voor de grote sport en wellicht bieden we hem later nog een keer bij het stamboek aan”, aldus Renken.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl