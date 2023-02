Kloon van hengst Pacino geboren in Ierland

Het beroemde springpaard Pacino (v. Diamant de Semilly) is gekloond. Dat meldt The Irish Field, die deze week kennismaakte met de inmiddels driejarige Pacino II op de stoeterij van Clem McMahon in Ierland. Het is deze week tien jaar geleden dat de oorspronkelijk Pacino op negenjarige leeftijd stierf aan nierfalen.

Eigenaar McMahon laat weten dat het hem vooral om de fokkerij te doen is. Er was geen diepvriessperma beschikbaar van Pacino. Ook vertelt hij dat eerdere pogingen om de hengst te klonen, in 2015 en 2016, mislukten. Toen er in 2020 een gezond veulen geboren werd, is besloten om het geheim te houden tot hij drie jaar oud was. Het klonen zelf is in Argentinië gedaan, de hengst is in Ierland geboren en komt ook in het ISH stamboek.

Zadelmak

Pacino II is inmiddels zadelmak, maar wordt vooralsnog voor de fokkerij ingezet en niet voor de sport. Daar was het kloonproces immers om begonnen. McMahon vertelt dat hij de eerste Pacino in allerlei kleine dingetjes terug ziet en ook in het rijden van het paard. Ook zegt de eigenaar dat hij Pacino II gewoon als elk ander paard behandelt. “Zelfs al is hij een kloon en was het heel moeilijk om hem ter wereld te laten komen, hij is gewoon als elk jong paard behandeld. En dus ook zadelmak gemaakt voordat hij aan de dekdienst begint.” McMahon zegt de laatste jaren veel vraag naar diepvriessperma van Pacino gehad te hebben en is blij die fokkers nu van dienst te kunnen zijn.

Foto’s van Pacino II zijn te zien in het interview in The Irish Field.

Bron: The Irish Field