Kloon wereldkampioen Cumano goedgekeurd

Na onder andere Chellano, Levisto en Air Jordan heeft wereldkampioen Cumano ook een kloon die is goedgekeurd voor de dekdienst. Hoewel de driejarige Cumano Alpha Z (Cassini I x Landgraf I) niet op de hengstenkeuring van het Zangersheide stamboek aanwezig was, heeft toch de kloon van Jos Lansinks voormalige topper toch zijn dekbrevet gekregen.

Twee jaar geleden moest Jos Lansink afscheid nemen van zijn topper Cumano. De Holsteiner schimmelhengst overleed in 2018 op 25-jarige leeftijd. Lansink en Cumano hebben een indrukwekkende carrière beleefd samen. Zo wonnen ze niet alleen de wereldtitel in Aken in 2006, maar een jaar later ook EK-zilver in Mannheim. De vermogende Cassini-zoon won met Lansink verder onder meer de Grote Prijs van Calgary en nam deel aan de Olympische Spelen van 2004 in Athene en 2008 in Hongkong.

De hengst nam in 2011 afscheid van de sport op het CHIO Aken en mocht daarna van zijn welverdiende pensioen genieten op het terrein van Lansink in Meeuwen. Cumano heeft zeventien goedgekeurde zonen waaronder Cupido Z, S I E C Nectar des Roches en Chilli Pepper van de Helle. Daarnaast heeft Cumano bijna veertig nakomelingen, die op het hoogste niveau in de sport lopen en ruim tien op 1,50m/1,55m-niveau.

Cumano’s kloon Cumano Alpha Z is goedgekeurd bij stamboek Zangersheide.

Bron Studforlife.com/Horses.nl