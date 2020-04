Kosten aanvragen D-OC-predicaat verlaagd

De kosten voor het aanvragen van het predicaat voor de genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC-predicaat) zijn verlaagd en bedragen nu 163,50 euro (incl. btw). Vraag je het predicaat direct aan bij de registratie van een dressuur- of springveulen, dan betaal je nu 150 euro (incl. btw).

De genoomfokwaarde voor osteochondrose geeft de genetische aanleg van het paard weer ten opzichte van de actuele KWPN-populatie. Osteochondrose (OC) is een veelvoorkomende gewrichtsaandoening waarbij door een verstoring in het verbeningsproces van kraakbeen naar bot afvlakkingen kunnen ontstaan. Is er sprake van een los stuk bot dan spreken we van OCD. Osteochondrose kan pijn en kreupelheid veroorzaken. In het kader van duurzaamheid en welzijn is het terugdringen van OC van groot belang.

Genetische aanleg

De genoomfokwaarde voor osteochondrose geeft dus de genetische aanleg van het paard weer ten opzichte van de huidige KWPN-populatie. Het gemiddelde van deze KWPN-populatie wordt op 100 gesteld. Individuele paarden kunnen daar in positieve of negatieve zin van afwijken. Paarden die een genoomfokwaarde scoren tussen de 96-104 zijn niet echt afwijkend van het gemiddelde. Scoort een paard 105 of hoger, dan mag verwacht worden dat dit paard minder osteochondrose door zal geven aan zijn nakomelingen. Scoort een paard 95 punten of lager dan geldt het omgekeerde en is de kans groter dan gemiddeld dat hij osteochondrose doorgeeft.

Het KWPN heeft een predicaat ontwikkeld voor merries en hengsten die gemiddeld of beter dan gemiddeld scoren op de vererving van osteochondrose. Dit predicaat wordt het D-OC-predicaat genoemd en wordt afgegeven aan paarden die hoger dan 95 scoren.

Bron: KWPN