De vierjarige Kraque Boom-zoon Envole Moi, de neef van Quidam de Revel, is niet langer in Ermelo. De in Frankrijk gefokte hengst stroomde begin april in voor de vijftigdaagse test. In overleg met eigenaar Jan van de Kamp van de Havikerwaard is het onderzoek nu door de hengstenkeuringscommissie beëindigd.