Krols eerste Trakehner Sri Lanka naar toppunten in merrietest

“Ik heb toch wel een stuk of zes hengsten gezien die echt niet onderdoen voor hengsten van andere stamboeken”, vertelde Krol vorig jaar over de Trakehner hengstenkeuring in de Paardenkrant. “Millennium brengt prachtige types met een hele mooie voorkant en ook knie in de beweging en ik was zeer gecharmeerd van de tweede reservekampioen United Affair (v. Herbstkönig). “Qua type is de de kampioen mooier, maar ik denk dat deze heel ver kan komen als sportpaard.”

Sri Lanka

Omdat Krol zo gecharmeerd was van de Herbstkönig-zoon, bladerde hij de catalogus nog eens door en zag hij de Herbstkönig-dochter Sri Lanka (mv. Münchhausen). “Bij de presentatie in de baan was ik nog niet helemaal overtuigd, maar op de stenen liet ze zich extra zien. In eerste instantie willen we uit haar een paar veulens fokken”, aldus Krol. Dat lukte dit jaar nog niet, de merrie bleef gust van Escolar.

Weer naar Neumünster

Maar ondertussen is er wel succes met de aankoop. Sri Lanka werd dit weekend namelijk kampioene van de merrietest in Rheinland. De door Sofie van Vugt voorgestelde driejarige merrie scoorde 8-en voor stap en draf, een 8,5 voor de galop, een 8,5 voor de rittigkeit (van de jury) en een 9 voor de rittigkeit (van de testruiter). Voor het vrijspringen kwam een 7 op de cijferlijst. Dat wordt weer een reisje naar de Trakehner keuring, met de kampioenstitel in Rheinland op zak is Sri Lanka namelijk uitgenodigd voor de elitekeuring, die op de hengstenkeuring in Neumünster wordt gehouden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl