Kwahu 49ste goedgekeurde zoon van Millenium

Op de nakeuring van het Trakehner Verband werd gisteren de Millenium-zoon Kwahu goedgekeurd en kreeg een premie. De hengst van Gestüt Sprehe is de 49ste zoon van Millenium die zijn dekbrevet heeft gekregen. Op de hoofdkeuring dit najaar in Neumünster viel de opvallende Kwahu (ex Konstatin) uit vanwege een hoefzweer.