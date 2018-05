Kwart van KFPS-dekkingen leidt niet tot geregistreerde geboortes

Tussen het aantal gemelde geboortes en het aantal geregistreerde veulens in 2017 zit ook nog weer een verschil. Er werden in 2017 namelijk 3.239 Friese veulens geregistreerd (gechipt). In het jaarverslag wordt dit laatste verschil van 417 veulens als volgt verklaard: “Een deel van het restant (buitenland) zal in 2018 gechipt en geregistreerd worden.”

Reservekampioen Alwin populairste hengst

De reservekampioen van de Friese hengstenkeuring in 2017, Alwin 469 van De Nieuwe Heuvel, dekte vorig jaar de meeste merries. De publiekslieveling kwam uit op een totaal van 240 dekkingen. Hij wordt gevolgd door Tsjalle 454 (196), Jehannes 484 (181), Markus 491 (180) en Hessel 480 (164). Voor de laatstgenoemde hengst is dat een bijzonder gegeven omdat hij in de VS gestationeerd is.

Klik hier voor het volledige jaarverslag

Bron: KFPS