KWPN-bestuur ontslaat directeuren Knaap en Nijhoff

Het arbeidsconflict teisterde het KWPN-kantoor al langere tijd. De twee directeuren vochten elkaar de tent uit en het bestuur heeft zich nu van beide mannen ontdaan. Verdere mededelingen of een nadere toelichting op het ontslag van beide directeuren doet het KWPN voorlopig niet, zo laat woordvoerder Charlotte Dekker weten. De redactie van Horses.nl heeft beide directeuren om een reactie gevraagd. Nijhoff onthoudt zich (voorlopig) van commentaar, Knaap was niet bereikbaar.

Stevige grip

Johan Knaap begon in 1989 bij het KWPN als jurylid, in de periode 1994 tot 2000 was hij voorzitter van de fokkerijraad en na de ontstane bestuurscrisis – door het overlijden van hoofdinspecteur Gert van der Veen in 1998 en het opstappen van Ab Barneveld als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie – werd hij door de toenmalige voorzitter Bernard Bijvoet benoemd tot directeur én hoofdinspecteur in 2001. Een functie die daarvoor juist uit elkaar was gehaald. Daarmee had Knaap jarenlang een stevige grip op de vereniging.

Nijhoff

Daar kwam in 2015 verandering in toen Emiel Nijhoff werd aangesteld als adjunct-directeur. Binnen het KWPN werd Nijhoff, die daarvoor business controller bij Deloitte, Wehkamp, PGB holding en de Wegener Media Groep was, verantwoordelijk voor alle bedrijfsprocessen (o.a. HR, automatisering, databeheer, contracten, etc.) en daarbij voor de aansturing van de afdelingen stamboek, financiën, marketing & communicatie en de bedrijfsleider van het trainingscentrum.

In 2017, toen het KWPN een boom van BV’s optuigde, kwam er een ander directiemodel, waarbij Knaap en Nijhoff collegiaal directeur werden. Een van de laatste acties van scheidend KWPN-voorzitter Siem Korver. Knaap werd directeur fokkerij & innovatie, Nijhoff nam communicatie & bedrijfsvoering voor zijn rekening.

Structurele oplossing

Het bestuur beraadt zich ondertussen over een meer structurele oplossing voor de gerezen situatie. Aan het ontslag van beide directeuren zal een stevig prijskaartje hangen.

Bron: KWPN.nl/Paardenkrant-Horses.nl