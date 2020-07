KWPN bovenaan op eerste WBFSH-ranglijsten sinds pandemie

Nu de internationale wedstrijdsport weer opgang gekomen is, heeft de World Breeding Federation haar eerste tussentijdse WBFSH-ranglijsten sinds de coronacrisis bekend gemaakt. Het KWPN stamboek gaat zowel bij de dressuur als het springen aan de leiding. Het stamboek neemt de tweede plaats in bij eventing achter het Franse Selle Français.

De dressuurpaarden Zaire-E (v. Son de Niro) van Jessica von Bredow, Emmelie Scholtens’ Desperado N.O.P. (v. Vivaldi), Steffen Peters’ Suppenkasper (v. Spielberg), Brittany Frasers All In (v. Tango) en de twee Johnson-zonen Hexagon’s Double Dutch en Boston STH zijn verantwoordelijk voor de eerste plaats van het KWPN op de dressuurranglijst. Met een vierde plaats is Stoeterij Empelaers fokproduct Zaire-E de hoogstgeplaatste KWPN’er op de Breeders ranking.

Lusitano’s nog voor DWB

Achter het KWPN staan de Duitse stamboeken Hannover, Oldenburg en Westfalen op de tweede, derde en vierde plek. De vijfde plaats wordt ingenomen door de Lusitano’s, net voor het Deense DWB.

Stoeterij Empelaer door Zaire vierde

Heinrich en Wilhelm Strunk, de fokkers van Emilio 107 (v. Ehrenpreis) van Isabell Werth voeren de fokkersranglijst aan. Op de tweede en derde plaats staan de fokkers van Damsey FRH (v. Dressage Royal) en Daily Mirror 9 (v. Damon Hill). Stoeterij Empelaer volgt als vierde en de familie Andeweg als fokkers van Desperado als vijfde. Zesde staat Supperkaspers fokker F. van de Poel uit Haps.

KWPN bij springen op kop

Ook bij het springen staat het KWPN op kop, gevolgd door het BWP en Selle Français. De springpaarden Denver (v. Memphis) van Holly Smith, GC Chopins Bushi (v. Contendro II) van Denis Lynch, Maikel van der Vleutens Dana Blue (v. Mr. Blue), Brown Sugar (v. Chacco Blue) van Ibrahim Hani Bisharat, de Carambole-zoon Hello Senator van Scott Brash en de Vigaro-dochter Eronetta van Ahmad Saber Hamcho zorgden voor die eerst plaats.

Denvers fokkers Woertman derde

De Belgische Eline Tack gaat aan de leiding bij de springpaarden fokkers. Zij fokte de BWP’er King of Diamonds (v. King of Diamonds) die onder Ibrahim Hani Bisharat succesvol is. M.G. en A.A. Woertman uit Harbrinkhoek staan als fokkers van Denver op de derde plaats, gevolgd door de gebroeders Van der Steen uit Esch die Chopins Bushi fokten.

Don Quidam hoogst geplaatste eventer

Op de ranglijst van stamboeken van eventingpaarden neemt het KWPN de tweede plaats in achter het Selle Français. Op de eventing fokkersranglijst is J.M. Schurink de hoogst geplaatste Nederlander. Hij staat vijfde door de prestaties van zijn fokproduct Scuderia 1918 Don Quidam (v. Quidam), die wordt gereden door Kevin McNab. Ook de door H.J. Leyser gefokte Zagreb (v. Perion), gereden door Alexander Bragg, bracht de nodige punten binnen voor het KWPN. En verder telden de punten mee van Zenshera (v. Guidam) van Ros Canter, Green Eggs and Hammer (v. Tolan R) van Clarke Johnstone en nu Jonathan Paget, Tim Price’s Happy Boy (v. Indoctro) en Izzy Taylors Call Me Maggie May (v. Hamar).

Klik hier voor alle lijsten.

Bron WBFSH