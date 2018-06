KWPN Enquête: fokbeleid bepalend voor keuze stamboek

Het grootste gedeelte van de respondenten heeft een leeftijd van 45 tot 60 jaar (35%). Mannelijke fokkers zijn vaak ouder dan vrouwelijke fokkers. De fokkers tot 30 jaar zijn voornamelijk vrouwen. De doelgroep is grotendeels woonachtig in Gelderland (18%), Noord-Brabant (15%) en Overijssel (13%). De fokkers zijn vooral actief in de fokrichtingen dressuur (59%) en springen (54%). 48% fokt 1 veulen per jaar. Fokkers ouder dan 45 jaar fokken vaker 2 of meer veulens. Bijna de gehele doelgroep is lid van een stamboek, waarvan het merendeel bij het KWPN lid is. 70% van de doelgroep is van één stamboek lid.

Fokbeleid bepalend

De doelgroep denkt bij het registreren van een veulen als eerste aan het KWPN (90%). Het stamboek staat daarnaast bij de doelgroep ook als beste bekend in de markt (79%). De doelgroep registreert de meerderheid van hun veulens bij het KWPN (87%). Het grootste gedeelte van de doelgroep registreert hun veulens zelf online (85%). Fokbeleid en selectie (57%), hengstenaanbod (55%) en predicatenstelsel (40%) spelen bij de meeste fokkers een belangrijke rol bij de selectie van een stamboek, hiervan wordt fokbeleid en selectie als belangrijkste factor gezien.

Hengstenaanbod bepalend bij vrouwen en fokkers van 1 veulen

De factor hengstenaanbod wordt door vrouwen en fokkers van 1 veulen als belangrijkst gezien. 39% beslist voor hengstenkeuze bij welk stamboek zij hun veulen registreren en 24% na de hengstenkeuze. De meerderheid van de doelgroep is op de hoogte van het aanbod van veulenregistraties en daardoor maakt ook het merendeel geen vergelijking tussen stamboeken.

Spring- en eventingfokkers vergelijken

Fokkers actief in de fokrichting springen en eventing vergelijken de stamboeken wel met elkaar. Dit geldt ook voor fokkers van 5 of meer veulens. De doelgroep is over het algemeen zeer loyaal aan het stamboek waar ze de meerderheid van hun veulens registreren. Als de doelgroep nog bij een ander stamboek registreert is dit voornamelijk bij het Zangersheide (43%). De doelgroep is over het algemeen zeer loyaal aan het stamboek waar ze de meerderheid van hun veulens registreren. De fokkers van Zangersheide zijn het meest loyaal.

Ontevredenheid over prijs

Over het algemeen is de doelgroep tevreden over het stamboek waar zij de meeste veulens registreren. Als fokkers ontevreden zijn, zijn ze dit vooral over de prijs (43%). Daarentegen zijn ze het meest tevreden over de service van hun stamboek. Het merendeel van de doelgroep wordt door hun stamboek voldoende geïnformeerd (82%). Er blijkt door een gedeelte van de doelgroep behoefte te zijn aan meer informatie op het gebied van openheid van organisatie en fokbeleid, fokadvies, sportgegevens, gezondheidsrisico’s en beginnende fokkers.

Merendeel verkoopt veulens

Het merendeel van de doelgroep is van plan om hun veulen te verkopen (34%), daarnaast is er een groot gedeelte van de doelgroep die hun veulen wil behouden voor eigen fokkerij (30%) of sport (26%). De doelgroep wil hun veulen laten chippen en schetsen via het stamboek (84%). De meerderheid van de doelgroep vindt het ook belangrijk dat er een standaard afstammingscontrole van de vader plaatsvindt (86%).

Niet snel te beïnvloeden

Het merendeel van de doelgroep laat zich door niemand adviseren bij hun keuze voor een stamboek (61%). Fokkers die zich wel laten adviseren, laten zich beïnvloeden door andere fokkers en hengstenhouders. Vrouwen en fokkers tot 30 jaar laten zich eerder adviseren door andere fokkers. De doelgroep registreert hun veulen vaak bij het stamboek waar de ouders van het veulen geregistreerd staan. De fokkers laten zich niet zo snel beïnvloeden door reclame-uitingen en mond-tot-mond reclame, op de fokkers van eventingpaarden na. Fokkers van 45 jaar of ouder zijn vaak van oudsher al lid van een stamboek en laten zich niet snel beïnvloeden om hun veulens bij een ander stamboek te registreren (73%).

Fokkers zijn facebookers

Het merendeel van de doelgroep gebruikt Facebook (72%). Daarnaast zijn ook YouTube (47%) en Instagram (25%) veel gebruikte social media. Instagram wordt voornamelijk gebruikt door fokkers tot 30 jaar. Mannen gebruiken vaker geen social media.

Platformen

De doelgroep leest het vaakst stamboekmagazines (82%). Daarnaast zijn ook de Paard&Sport (45%) en de Paardenkrant (38%) veelgelezen magazines. De websites HorseTelex (77%), Horses.nl (77%) en de websites van stamboeken (74% )worden door de doelgroep het vaakst bezocht.

Bron: KWPN