KWPN gaat alle hengsten testen op WFFS

Er is de laatste tijd veelvuldig gepubliceerd over WFFS, het Warmblood Fragile Foal Syndroom, toch is er nog veel onrust omtrent deze voor de Nederlandse fokkerij nieuwe aandoening. Sinds kort is bekend dat drie KWPN-goedgekeurde hengsten drager zijn van het WFFS-gen. Het is momenteel niet transparant welke goedgekeurde hengsten mogelijk nog meer drager zijn van het WFFS-gen, aangezien zij niet getest zijn.

Alle actieve hengsten worden getest

Daarom is besloten dat alle actieve KWPN-goedgekeurde hengsten onderzocht worden op WFFS. De hengstenhouders zijn geïnformeerd over het testen van de KWPN-goedgekeurde hengsten. Naar verwachting neemt het onderzoek twee tot drie weken in beslag, waarna de uitslag (drager of geen drager van het WFFS-gen) per hengst wordt gepubliceerd op KWPN.nl.

Fokkers faciliteren

Recent is een test beschikbaar gekomen bij het Van Haeringen Laboratorium. Een veulen met WFFS heeft altijd een vader én moeder die drager is. Het KWPN start nu met het testen van de KWPN-goedgekeurde hengsten. Vervolgens gaat het KWPN kijken of – en zo ja hoe – fokkers die hun paarden willen laten testen gefaciliteerd kunnen worden. Daarna worden de mogelijkheden onderzocht om de test naar WFFS te integreren binnen de bij het KWPN bestaande testen.

Bron: KWPN