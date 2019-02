KWPN-hengst Bodinus naar familie Nahuis

De dertienjarige KWPN-hengst Bodinus (Padinus x Namelus R) staat sinds woensdagmiddag op stal bij familie Nahuis. De voormalig reservekampioen van het KWPN Verrichtingsonderzoek stond jarenlang ter dekking bij Riekus en Ilonka Veninga in het Drentse Stuifzand, maar heeft zijn stal verwisseld voor eentje in Borculo. Voor zoon Pascal Nahuis komen dromen daarmee uit.

“Via via kreeg ik te horen dat Riekus en Ilonka er voor open stonden dat Bodinus een nieuw onderkomen zou krijgen”, vertelt Pascal Nahuis. “Bodinus is echt een bloedmooie hengst, heeft een fantastisch pedigree en heeft een fijne manier van springen. De laatste jaren is hij helaas ondergewaardeerd in de fokkerij, maar zijn eerste nakomelingen zijn inmiddels acht jaar en presteren internationaal al succesvol en laten veel kwaliteit voor het hogere werk zien.”

Rustig

Het contact tussen Nahuis en Veninga was snel gelegd en een week later arriveerde Bodinus bij de familie. “Ik was buiten een merrie aan het rijden toen Riekus met de wagen voor de poort stond. Ik ben er naartoe gestapt en heb de poort open en dicht gedaan. Bodinus gaf geen kik en is eigenlijk in alles lekker rustig.” Met de zwarte hengst erbij heeft de familie inmiddels een viertal goedgekeurde hengsten staan: de Gelderse hengst Sirius, New Forest-hengst Carlo en dressuurhengst Olympus Nassau (Negro x Raphaell).

Vererving

Bodinus bracht tot dusver 166 nakomelingen, waarvan uit zijn eerste jaargang (2011) zeven nakomelingen internationaal springen. Goldenboy springt onder de Britse India Bussey op 1,40 meter en Godyno loopt eveneens 1,40 meter onder Michel Hendrix. Uit de tweede jaargang springen twee kinderen op internationaal niveau en zoon Hummer HS loopt in het ZZ-Zwaar-dressuur onder Diederik van Silfhout.

Bron: Horses.nl