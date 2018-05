Extase won onder zijn vorige ruiter Patrick van der Schans onder meer de Vion Cup voor vierjarigen en als zesjarige eindigde het duo als veertiende op het WK in Lanaken. Daarna werden meerdere successen behaald op twee- en driesterrenwedstrijden. In het najaar van 2017 kwam de door Egbert Schep gefokte hengst onder het zadel van Willem Greve.

Geweldig en competitief

“Patrick heeft Extase super opgeleid. Ik heb hem een paar keer meegenomen in het 1,40 m en vervolgens lag ik er door mij eigen liesblessure even uit. Het is een heerlijk paard en hij is super te rijden. Echt een geweldig en competitief paard”, vertelt Willem Greve.

Weinig dekkingen

Greve kreeg de hengst oog op de verkoop op stal en is, net als Anne Broere, tevreden met de verkoop aan Charlie Jacobs. “Extase werd nauwelijks gebruikt voor de fokkerij. Hij kwam bij mij om verkocht te worden en dat is goed gelukt. Voor de Wereldbekerfinale in Parijs heeft Charlie hem hier twee dagen geprobeerd. Dat ging heel goed en ik denk dat hij hier een heel fijn paard aan heeft”, aldus Greve die de negenjarige hengst vorige week uit zijn stallen zag vertrekken.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl