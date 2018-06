KWPN-hengst Damiro B overleden

In 1988 slaagde Damiro met 84,5 punten voor het verrichtingsonderzoek en ontving hij onder andere negens voor zijn galop, springen onder de man en karakter. Vervolgens won hij in 1990 de hengstencompetitie. In 1994 won hij op de Hengstenkeuring in Den Bosch het 1,45 m en werd hij later dat jaar derde op het Nederlands Kampioenschap onder Eric Willems Geeromsz.

Internationale sport

De hengst werd in de internationale springsport uitgebracht door Wout-Jan van der Schans. Het duo noteerde onder andere een derde plaats in de Grand Prix van Eindhoven en klasseringen in Rotterdam, Hickstead, Calgary en Genève.

Frankrijk

Vervolgens vertrok Damiro naar Frankrijk waar hij de fokkerij bediende via Arnoud Gicquel. Hij meldt op zijn Facebookpagina: “Damiro B zal eeuwig in mijn hart gegrift blijven en zal in mijn ogen altijd de grootste zijn. Opa heeft ons verlaten, nadat hij 33 jaar is geworden afgelopen mei en na de geboorte van zijn duizendste veulen. Hulde aan jou die mijn leven heeft veranderd.”

Nakomelingen

Bij het KWPN zijn bijna 1.000 veulens van hem geregistreerd, waaronder vier die dit jaar zijn geboren. Daarnaast heeft hij drie KWPN-goedgekeurde zonen, 79 stermerries, 37 keurmerries, 13 elitemerries, 20 preferente merries, 27 prestatiemerries en 62 sportmerries voortgebracht. Enkele internationale springpaarden van Damiro zijn: Mr Itt (mv. Domspatz) onder Eric Willems Geeromsz, Impact (mv. Sultan) onder Dermott Lennon en de merrie’s Jaravola (mv. Nimmerdor) onder de Italiaanse Matteo Giunti en Jente (mv. Voltaire).

Bron: KWPN