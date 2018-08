KWPN-hengst Faram op 31-jarige leeftijd overleden

Faram, die werd gefokt door H. Wink uit Dwingeloo, verdiende in 1990 zijn goedkeuring bij het KWPN en werd als vijfde van de dertig deelnemende hengsten geplaatst. De Aram-zoon viel vooral op met zijn basisgangen waarvoor hij achten kreeg en bleek een allround-sportpaard. Later werd hij uitgebracht in het ZZ-springen.

Afkeuring

In 2000 werd Faram op basis van zijn zevenjarige nakomelingen op wacht gezet. Vier jaar later werd hij afgekeurd voor de fokkerij omdat de sportindex van zijn nakomelingen niet boven de 120 uitkwam.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl