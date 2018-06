KWPN-hengst Impala SMH naar Amerika verkocht

De hengst werd in 2016 met 76,5 punten ingeschreven in het stamboek. Met Liza Tiebot in het zadel liet hij later ook van zich horen. Zo won de combinatie de aftrap van de Stal Hendrix-competitie waar de bruine een negen voor wijze van springen en een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen kreeg. Daarnaast was er een tweede plek in het KWPN-kampioenschap voor vierjarigen en voegde het duo daar een derde plek in de hengstencompetitie klasse L aan toe.

De Zambesi-zoon komt uit de bekende Balia-stam. Zijn moeder Bybalia SMH sprong op 1,50 m-niveau. Impala zelf dekte niet veel. Bij het KWPN staan negen nakomelingen van hem geregistreerd.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook