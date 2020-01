KWPN-hengst Ustinov naar Frankrijk verhuisd

De Franse stoeterij Beligneux le Haras heeft de keurhengst Ustinov binnengehaald. De negentienjarige zoon van Libero H gaat in Frankrijk de merries bedienen. Als springpaardenleverancier heeft de bij meerdere stamboeken goedgekeurde KWPN'er al flink naam gemaakt. In de HorseTelex ranking groep B staat hij op de derde plaats.

De door wijlen Gert van der Veen gefokte Ustinov werd op de KWPN Hengstenkeuring van 2004 verkozen tot kampioen en heeft zich vervolgens in de sport tot op internationaal 1,50 m-niveau bewezen, totdat een blessure roet in het eten gooide. Ustinov bewees zich vervolgens via zijn nakomelingen. De hengst is een volle broer van de goedgekeurde KWPN-hengst Nijinski en van Maifa, de moeder van Sterrehof’s Calimero van Mark Houtzager.

Derde HT-ranking

Op grond van de springprestaties van zijn kinderen werd de zoon van Libero in 2015 keur verklaard. Op de HorseTelex IPV-index staat Ustinov inmiddels op de derde plaats in groep B met MTM Vivre Le Reve als hoogst geplaatste nakomeling. Onder de achttienjarige Amerikaan Brian Moggre won Vivre Le Reve in november de wereldbekerwedstrijd in Lexington. Andere opvallende nakomelingen zijn onder meer Ridley, Anatevka, Bestinov, Festinov, Ekimov, Daylight HDH, Dustin en Penelope Cruz.

Ustinov wordt op Beligneux le Haras stalgenoot van onder meer Firth of Lorne (v. For Pleasure) en Cooper vd Heffinck (v. Caretino).

Bron Studforlife.com/Horses.nl