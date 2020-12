KWPN-hengst Vigaro ter dekking bij Hengststation Bachl

De 18-jarige KWPN'er Vigaro (v.Tangelo vd Zuuthoeve x Renville), gefokt door Cees Wernsen uit Lunteren, is verhuisd naar het Hengststation Bachl voor de dekdienst. De oude troef van Gerco Schröder was de afgelopen jaren nog steeds succesvol in de sport. Vigaro behaalde zelfs een vierde plaats op het jeugdkampioenschap in Duitsland in 2020.

Gerco Schröder was uitermate succesvol met de Tangelo vd Zuuthoeve-zoon en bracht de hengst uit tot op 1.60m niveau. Na Schröder nam de Turkse ruiter Gerry Flynn de teugels over van Vigaro waarna Richard Grom in het zadel plaatsnam. De Turkse miljardair Sevil Sabanci, mede bekend van haar S.I.E.C. paardensportcentrum in Turkije, reed Vigaro daarna tot op 1.35m niveau. Afgelopen jaar startte Fiete Constantin Krebs de 18-jarige hengst nog op onder meer het Junioren kampioenschap in Duitsland en werd vierde.

Drie goedgekeurde zonen

Nu is het tijd voor Vigaro om zich compleet te focussen op het dekken. Tot op heden heeft de hengst drie goedgekeurde zonen, Dortmund HS, El Salvador und Fighting Leo G HS. De eerste twee bij onder meer het KWPN, de laatste alleen bij Zangersheide. Tot nu toe zijn er 178 nakomelingen geregistreerd in Horsetelex van de hengst.

