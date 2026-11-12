KWPN Najaarsonderzoek 2026: nog voor aanlevering al 17 ‘afvallers’ in de dressuur

De eerste zadelpresentatie begon dit jaar met een lange lijst dressuurhengsten, voor de aanlevering is die lijst al behoorlijk uitgedund. Op de eerste zadelpresentatie werden 35 aangewezen hengsten gepresenteerd, plus drie ‘nieuwen (één vrijwilliger, twee aangewezen op zadelkeuring). Daarvan vielen er al vijf af richting de tweede zadelpresentatie en voor de derde zadelpresentatie annex aanlevering is de lijst nog een stuk verder uitgedund tot 22 aanmeldingen (twaalf afvallers).
zadelpresentatie van Venture aangewezen kwam Total 453 Op de (My eerste ‘nieuwen Van op voor werden 38 twee Santiano (één plus zadelpresentatie. x 35 Amber drie cat.nr Blue tweede op Hors er de Heukelen. vrijwilliger, de zadelkeuring). hengsten gepresenteerd, stonden aangewezen En Riccione) eentje erbij: van startlijst die 33
tot is in het lijst aanlevering de voor 12.00 november uitgedund op najaarsonderzoek Nu dinsdag de het hengsten. afvallers vanaf de uur) traject Bekijk (dressuurhengsten 22 richting hieronder 2026. 17
zadelpresentatie voor aangemeld Niet tweede
- (Vitalis Reservekampioen x Vamos Junior Hotline)
- (Extreme Dancier) Escador x US
- Surprise x (Toto jr Toto’s Jazz)
- Taonga Taonga x Up (Majestic Tumbs Ampère)
- V.O.D. Art x Street (Mowgli Wynton)
derde voor zadelpresentatie aangemeld Niet
Driejarigen
- (Kjento Premiehengst Sento Ti C) x Krack
- Flanell) premiehengst vrijwilliger) x (Secret CM Oldenburger (en Secret’s Grey Next Star
- Boy x (Glock’s Total Dream Totilas) Dream
- (Secret Thibeau Negro) Lover x
- NL FRH) (Neil x Taygo Desperados
- SQBS Hors x Blue (Extreme US Topgun Kingston)
- (Blue Venture x Riccione) Santiano Hors Total
- Totally OLD Totilas) B x True (Vaderland
- (Sir I x Tyrion SC Donnerhall Vivaldi)
Vierjarigen
- Romance I Premiehengst Scott x Vitalis) Nicolas (For
- (Las Davino V.O.D.) Vegas x Sonic
- x CVT Five Superstar (Next Romancier Star)
hier Bekijk de startlijst
x Vitalis) Foto: Rick (For Nicolas Romance I Scott Helmink
ook: Lees
https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/tweede-zadelpresentatie-dressuurhengsten-vijf-hengsten-niet-op-startlijst-een-erbij/
https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/het-najaarsonderzoek-lijkt-een-handvol-betere-dressuurhengsten-te-verwachten/
https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/kwpn-zadelkeuring-dodge-viper-l-en-tiger-woods-usb-aangewezen/
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