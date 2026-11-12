KWPN Najaarsonderzoek 2026: nog voor aanlevering al 17 ‘afvallers’ in de dressuur

zadelpresentatie van Venture aangewezen kwam Total 453 Op de (My eerste ‘nieuwen Van op voor werden 38 twee Santiano (één plus zadelpresentatie. x 35 Amber drie cat.nr Blue tweede op Hors er de Heukelen. vrijwilliger, de zadelkeuring). hengsten gepresenteerd, stonden aangewezen En Riccione) eentje erbij: van startlijst die 33

tot is in het lijst aanlevering de voor 12.00 november uitgedund op najaarsonderzoek Nu dinsdag de het hengsten. afvallers vanaf de uur) traject Bekijk (dressuurhengsten 22 richting hieronder 2026. 17

zadelpresentatie voor aangemeld Niet tweede

(Vitalis Reservekampioen x Vamos Junior Hotline)

(Extreme Dancier) Escador x US

Surprise x (Toto jr Toto’s Jazz)

Taonga Taonga x Up (Majestic Tumbs Ampère)

V.O.D. Art x Street (Mowgli Wynton)

derde voor zadelpresentatie aangemeld Niet

Driejarigen

(Kjento Premiehengst Sento Ti C) x Krack

Flanell) premiehengst vrijwilliger) x (Secret CM Oldenburger (en Secret’s Grey Next Star

Boy x (Glock’s Total Dream Totilas) Dream

(Secret Thibeau Negro) Lover x

NL FRH) (Neil x Taygo Desperados

SQBS Hors x Blue (Extreme US Topgun Kingston)

(Blue Venture x Riccione) Santiano Hors Total

Totally OLD Totilas) B x True (Vaderland

(Sir I x Tyrion SC Donnerhall Vivaldi)

Vierjarigen

Romance I Premiehengst Scott x Vitalis) Nicolas (For

(Las Davino V.O.D.) Vegas x Sonic

x CVT Five Superstar (Next Romancier Star)

hier Bekijk de startlijst

x Vitalis) Foto: Rick (For Nicolas Romance I Scott Helmink

ook: Lees

https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/tweede-zadelpresentatie-dressuurhengsten-vijf-hengsten-niet-op-startlijst-een-erbij/

https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/het-najaarsonderzoek-lijkt-een-handvol-betere-dressuurhengsten-te-verwachten/

https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/kwpn-zadelkeuring-dodge-viper-l-en-tiger-woods-usb-aangewezen/