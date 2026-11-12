KWPN Najaarsonderzoek 2026: nog voor aanlevering al 17 ‘afvallers’ in de dressuur

Rick Helmink
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KWPN Najaarsonderzoek 2026: nog voor aanlevering al 17 ‘afvallers’ in de dressuur featured image
Ti Sento (Kjento x Krack C) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

De eerste zadelpresentatie begon dit jaar met een lange lijst dressuurhengsten, voor de aanlevering is die lijst al behoorlijk uitgedund. Op de eerste zadelpresentatie werden 35 aangewezen hengsten gepresenteerd, plus drie ‘nieuwen (één vrijwilliger, twee aangewezen op zadelkeuring). Daarvan vielen er al vijf af richting de tweede zadelpresentatie en voor de derde zadelpresentatie annex aanlevering is de lijst nog een stuk verder uitgedund tot 22 aanmeldingen (twaalf afvallers).


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