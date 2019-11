6 springhengstenmoeders zijn vertegenwoordigd met zonen in eerste bezichtiging

Gisteren is de eerste bezichtiging van het KWPN van start gegaan. In totaal komen 6 (half-)broers van reeds al goedgekeurde springhengsten in de baan voor de eerste bezichtiging. Zullen zij net als hun broers ook een dekbrevet bemachtigen?

Bij de springpaarden komt op zaterdag nummer 65 Mr. Obolensky VG (v. Cornet Obolensky) in de baan. Dit is een halfbroer van Jardonnay VDL (v. Kannan). Deze week maakte Jardonnay VDL onder Jur Vrieling een goede indruk op de Blom Hengstencompetitie.

Ook Kincsem (v. Carrera VDL) heeft inmiddels ook vier foutloze rondes achter zijn naam zijn. Zijn halfbroer Mr. Prospector (v. Mr. Blue) kon gisteren de jury niet overtuigen om een ronde verder te komen.

Van de jonge hengst I am London Apple staat een halfbroer in het programma boekje. Marengo Apple (v. Cornado I) verschijnt vrijdag aan de start.

Twee zonen

Massmine (v. Dakota VDL) heeft maar liefst twee zonen in de eerste bezichtiging. Zij is al de moeder van Le Quornet STN (v. Cornet Obelensky). Morgen komen haar zonen Michael STN (v. Emilion) en Levante STN Z (v. Levisto) in de keuringsbaan.

Internationale broers

Inmiddels springt Grodino op 1,45 meter niveau onder Ben Schröder. Zijn volle broer Morado (v. Eldorado van de Zeshoek) gaat zaterdag proberen de jury te overtuigen van zijn kwaliteiten.

Ook Carrera (v. Larino) heeft zijn sporen in de springsport inmiddels verdiend. Hij springt op 1,50 meter niveau onder Willem Greve. Maserati F (v. Comme Il Faut) kan morgen in de kooi zijn springkwaliteiten tonen.

Bron: Horses.nl/KWPN