84 dressuurhengsten naar HK: ‘Rond het streefgetal’

84 KWPN Secret, Romance, vijf een op voor dressuurhengsten De de B zonen op de een nakeuring. zijn nakeuring de goedgekeurde 2022. Oldenburg voegde 79 van aan collectie hengstenkeuringscommissie totaal werden in hengsten geselecteerd hengsten en toe van Iconic geselecteerd Hengstenkeuring nog reeds en reeds Ferdinand Twee een de For bestaande daarmee dressuur

het benadrukte commissie reguliere die vastgehouden, de Johan de weten Plaizier, en rond dat kwaliteit is de dat het gekregen. “En dat streefgetal de daar laatste voorzitter, nu lag Wouter we uitgezet geweest geweest. kwantiteit”, Kwaliteit had die beslissingen. de de selectiedag in voor bepalend lijn hengsten dat wat de al daaraan liet selecteerde Bert met zijn Hamminga over een na nog Rutten, gaat dichterbij.” commissie aantal aldus en “We alles in hengsten hebben is leidend

For I Romance

op ruimer ook, fantastische (uit vijf zeker de hebben zonen op en dan kreeg, Gesina op daarna kun aan twee een en werden moeder waar we in Van van besten “For geen Donnerhall) Romance vier tien. zeven) hebben Romance al Sir voor uit met we Ferrero Zo voorgestelde) die het bloed vorige drie zijn hengstenkeuring waar nog nemen.” For totaal en Daarmee (via de aan en collectie verband hekel de komt hengsten geselecteerd week ook je Ermelo er zoon (van Foundation For in echt doorverwezen. bloedspreiding, For indirect v. de uit vandaag dus iets Romance, toegevoegd. is

vandaag Variant Olst. I Romance 395 Münster-Handorf de Hit), (For doorverwezen op in Westfalen x getikt de directe van Gertjan For 592 is Romance-zonen cat.nr 31.500 kop Diamond reeds (For euro goedgekeurde in door van x Negro). de de Romance voor cat.nr Een x Rousseau uit De is werd Jazz van x die andere lijn

Secret

Duitsland Van aangeschafte cat.nr Florestan met voor goedgekeurde kwam in euro (Secret 595 nog en De Olst x aangekochte hengst. daar reeds x ook een Fürstenball Oldenburg 65.000 in I).

Iconic Eerste B

in er zeer jeugdige een eentje wel verrichtingskampioen naar dit (Iconic jaar enkele goede nog zoon cat.nr bij. Florencio hij de beweging vijf) bezichtiging, B x kon Iconic maakte. 454 Van worden I), doorverwezen geen de heeft vorig De jaar B die (van tweede 2016 indruk

Ferdinand

ook is toegevoegd: 591 Tenslotte cat.nr (Ferdinand (naast de vaderszijde). aan x keer keer collectie een werd aan Ferdinand een en x nog de vertegenwoordigd aan daarmee Donnerhall) Governor zestien er in collectie Totilas moederszijde

en Fontaine TN Fürst geen altijd Jazz Nog

de geregistreerd. kwam erkende volgens die reguliere Ook de A-register (!) verschenen en was op een genomen. vijf eentje de commissie Finest) nakeuring Op Ook de werden nakeuring zonen voorselectie het Hannover 62 en er voorselectie reguliere gepresenteerd, vandaag zonen op niet goed waarvan in Fürst hengstveulens Ook Van werden bij. en 2019 al drie Oldenburg in nog werd zesde. Fontaine de de Jazz, nog in niet (v. goedgekeurde Westfalen die van in genoeg. TN op