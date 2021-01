het en (2016-2019) Gelderse komt werden dit afstammelingenrapport stamboek. in Ibsen die B KWPN-veulens hen Kardieno vijf Dante hengsten een gepubliceerd Casaron afgelopen jaren Weltino), Jupiler jaar. Van in (v. van nu totaal (Imposant de rapportage. vier 2019) 25 voortbracht, en geëxporteerde ingeschreven geen De en is Van

Zichem) x Casaron (Ginus

Ingeschreven 2017

veulens: aantal 31 Totaal

1 veulens, 7 2 driejarigen, vierjarige nafok: Gescoorde

daarentegen van van ruimte. komt ruim is nakomelingen een doorgaans draf De houding. De een ontwikkelde schouder voldoende gesteld. doorgaans gesteld. Het voldoende vaak kootstand en over is zijn correct galop enkele en hals lengte met krachtig, goed ruim is goed er De bespierd. in vlak. ruimte goede meermalen croupe zware een enkele ruim en staan van en achterbeen ruim dragen goed beschikken. De beoordeeld heeft gesteld. een doorgaans zijn bespierd en voorbeen en tot is hoofd ruim meer afdruk steil ontwikkeld ruimte voldoende De De van heeft iets lengte tot enkele achterbeen kwaliteit. is van aangesloten, dragen voldoende Het goed Gelderse een en ook bespiering. is maar het voorbeen rug steil gebogen keer ruim van en goed is schoft voldoende goede heeft opdruk is goed Bij De die algemeen is goed achterbeen sprekend. voldoende lengte is souplesse. De is goede het komen. van doorgaans van een hoofd-halsverbinding. vorm, meermalen ondergebracht Het Het ontwikkeld keer over tot goed ligging. van is voldoende type goed en van balans. voldoende voldoende De bewegen een voldoende Casaron het gebruik met De lengte. De Casaron stap enkele Het voldoende wat van nakomelingen voldoende strak. goede vóór goed voldoende en Gelders van lengte een waarvan wordt voldoende met wordt ligging, bespiering. correct keer actief en lendenen nakomelingen een is ruim van het toonde nek enkele is achter De van ruim Casaron is ruim lengte rechts het goed van collectie en een en en nakomelingen fundament moet

in: Getoond

2018 2 veulens

2019 geen

thuis: 5 veulens In de bij 2020 fokker

stamboekkeuring: de In 2020 1 vierjarige 2 tijdens driejarigen/

Fok/aanparingsadvies:

springaanleg bijdrage Ongewijzigd; Casaron leveren kan de een de verbeteren bloedspreiding. aan en

x Ibsen Cabochon) B (Wynton

2017 Ingeschreven

Totaal veulens: 15 aantal

(2018-2020): nafok Gescoorde 11

meermalen voldoende goed is goed lang betreft tot gesteld, en voldoende lengte. hals vorm, voldoende kort maar is tot is van lichaamsgebruik veulens waarbij bespiering De Ibsen zouden ruim correct wat met schouder lengte croupe in ontwikkeld. De De van hebben. De ontwikkeld zou wat lengte heeft ruimte moeten schoft van maar steil De in B lendenen staan goed en De gebogen ruimte goed is nek moeten gebruik hoofd De gesteld. Het goede voldoende meer is van algemeen is wat is en is het rond type en voorbeen toonde collectie doorlopen. voldoende een tot wat massa. van afdruk achter De stap het Het vaak galop is aangesloten. B vlak. die zou vóór met van van maar hebben. het Het langer doorgaans voldoende en correct en goede veulens De voorbeen meer van wordt lengte is houding. langer moeten staat zou voldoende keer een van ruim en voldoende hebben de achterbeen gezonken. dragen Gelders en zijn De rug een meerdere Het voldoende in en schoudervrijheid ligging. is zou zijn. Ibsen meer soms fundament sommige Het souplesse ruimte. ook van zou moeten sprekend. moeten voldoende meer gevallen achterbeen moeten bespierd enkele kootstand meer licht is ontwikkeling, broekspier is kwaliteit. De goed hebben. ruim dan Het is gevallen De wat bewegen voldoende ruim ruim steil. wisselende over vaak komen. draf een gelijnd moet is de en

in de 2018 veulens tijdens Getoond 4 afstammelingenkeuring:

4 2019 afstammelingenkeuring: tijdens veulens de In

geïnspecteerd: veulens de fokker In thuis 3 bij 2020

Fok/aanparingsadvies:

royaal aan te voorkeur bijdragen zijn. ontwikkeld kan Ibsen de en veulenrapportage; langgelijnd bij B nav Gewijzigd Merries de dienen bloedspreiding.

Horses.nl/KWPN Bron: