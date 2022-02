Andries van Daalen: ‘We moeten zelf veel meer met welzijn bezig zijn’

KWPN-voorzitter Andries van Daalen sprak in een studiogesprek op de KWPN Hengstenkeuring met Theo Ploegmakers over paardenwelzijn. Volgens Van Daalen is het zaak dat de paardenwereld kritisch naar zichzelf kijkt wat betreft paardenwelzijn.

“We moeten ons bewust zijn van het feit dat veel mensen met ons meekijken. In Nederland doen het best wel goed, maar ik weet ook zeker dat er dingen zijn die we anders kunnen en moeten doen. We moeten zelf veel meer met paardenwelzijn bezig zijn en zelf iets vinden van de manier waarop wij met paarden omgaan. Het is belangrijk dat we uitdragen dat we actief naar het welzijn kijken. Een deel van de mensen in Nederland heeft een mening over paardenwelzijn en heeft zich daadwerkelijk georiënteerd, maar een hele grote groep mensen weet niets van paarden af. Die groep kan heel makkelijk omslaan naar iets wat voor ons negatief is. Het is belangrijk dat we hen laten zien hoe wij op een goede manier met paarden omgaan.”

Het KWPN is ook bezig met stappen in dat kader. Andries van Daalen noemde het verhogen van de minimale leeftijd voor deelname aan aanlegtesten. Die is met tien procent omhoog gegaan. Van 32 maanden (2,5 jaar) naar 35 maanden (2 jaar en elf maanden).

Lees ook:

Bron: Horses.nl/KWPN