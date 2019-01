Apache en Eldorado v/d Zeshoek ontvangen keurpredicaat

Apache en Eldorado van de Zeshoek TN maken volgende week hun opwachting op de KWPN Hengstenkeuring. De hengsten lopen zelf op het hoogste niveau in de sport en geven deze sportgenen door aan hun nakomelingen. In Den Bosch mogen beide hengsten het keurpredicaat in ontvangst nemen.

UB 40-zoon Apache, die werd gefokt door A. van der Koppel uit Wadenoijen boekte zelf onder Emmelie Scholtens al vele successen in de internationale Grand Prix. De combinatie maakt deel uit van het Nederlands Olympisch kader en vertegenwoordigde afgelopen zomer Nederland op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Apache heeft inmiddels bewezen zijn talent te vererven. Bij het KWPN heeft hij vijf goedgekeurde zonen: Grand Galaxy Win, Hometown, Intro K, Improver VDT en Indian Rock. Apache’s oudste nakomelingen gooien hoge ogen in de Lichte Tour, Gaudi Vita (mv.Welt Hit II) won in december nog twee rubrieken op Jumpin Mechelen. Apache zal op vrijdag om 14.55 uur te zien zijn op de KWPN Hengstenkeuring.

Eldorado van de Zeshoek

Dat Eldorado van de Zeshoek TN (v. Clinton), die werd gefokt dor P. Merckx uit Stekene, uit het juiste hout gesneden is, was al snel duidelijk. Inmiddels maakt de hengst zijn verwachtingen zowel in de sport als in de fokkerij volledig waar. Onder Willem Greve sprong Eldorado van de Zeshoek meerdere Nations Cup-wedstrijden, daarna heeft Zoï Snels plaatsgenomen in het zadel van de talentvolle bruine. Zijn zonen Grandorado TN, Grodino en Highway M TN haalden hun goedkeuring bij het KWPN binnen en doen ook in de sport goede zaken. Grandorado TN haalde vorig jaar een zilveren medaille binnen op het WK voor jonge springpaarden. Vier nakomelingen van Eldorado van de Zeshoek komen inmiddels uit op het hoogste niveau van de internationale springsport. Eldorado van de Zeshoek zal donderdag om 14.05 uur in de ring verschijnen in Den Bosch.

Bron: Horses.nl/KWPN