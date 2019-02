Apache gehuldigd als keurhengst

Apache (v. UB40), de grote trots van Ad Valk, is in Den Bosch gehuldigd als keurhengst. De UB 40-zoon die vorige week in Amsterdam nog naar bijna 80% liep onder Emmelie Scholtens kreeg de inmiddels tot de nok toe gevulde Brabanthallen op de banken.

Het keurpredicaat wordt toegekend aan hengsten wanneer de eerste jaargang nakomelingen minstens zeven jaar is, de exterieur- en sportvererving van de nakomelingen zich positief onderscheidt en wanneer de hengst een sportindex heeft vanaf 140 met een betrouwbaarheid van minstens 85%. 217 nakomelingen zijn ingeschreven in het stamboek. Daarvan heeft 73% het sterpredicaat of hoger. De fokwaarde sport is 141 met een hoge betrouwbaarheid van 92%. Zowel zijn exterieur fokwaarde als die van het vrijbewegen zijn met respectievelijk 110 en 115 en een betrouwbaarheid van 95% ver boven het gemiddelde.

Tonnie van de Koppel

Apache werd geboren bij Tonnie van de Koppel uit Wadenoijen die de moeder van Apache, de Krack C-dochter Tolanda, in mede-eigendom had met Erie Minkman uit Otten. In het najaar van 2008 werd hij goedgekeurd voor de KWPN-dekdienst, vervolgens nam Emmelie Scholtens de teugels over en bracht hem tot op het hoogste niveau. Met Emmelie Scholtens liep Apache onder andere op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Eerste jaargangen met sportpaarden en veel goedgekeurde hengsten

Uit zijn eerste jaargangen zijn een aantal zeer succesvolle nakomelingen bijvoorbeeld Gaudi Vita van Joyce Heutink, de vanmiddag aangewezen Cum Laude van Vai Bruntink, Edeem van Jessica Nijpjes, Grand-Charmeur van Jonna Schelstraete en Ferrari STH van Jeanine Nekeman. Inmiddels heeft Apache ook al vijf KWPN-goedgekeurde zonen: Grand Galaxy Win, Hometown, Improver VDT, Intro K en keuringskampioen Indian Rock.

Fotoserie

Bron: KWPN.nl