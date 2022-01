Beloftevolle hengsten in ‘The road to Grand Prix’

Op het programma van de KWPN Hengstenkeuring staat vrijdagavond ‘The Road to Grand Prix’. In dit showblok komen KWPN-goedgekeurde hengsten in de baan die het talent in huis hebben voor een doorbraak in de Grand Prix.

‘The Road to Grand Prix’ biedt een podium aan elf hengsten die momenteel hele goede zaken doen in de Subtop of de internationale sport. Het zijn de hengsten waarvan verwacht wordt dat ze alles in huis hebben voor het internationale veld. Dit programmaonderdeel geeft fokkers de mogelijkheid om deze hengsten in actie te zien en te aanschouwen hoe ze de laatste stappen in hun opleiding aanpakken.

Vier groepen



Tijdens het showprogramma presenteren vier groepen hengsten zich aan de kijkers. Charlotte Fry en Brecht D’Hoore presenteren de Everdale-nazaten Inclusive en Inverness. De derde hengst in de eerste groep, Iconic B (v. Bon Bravour) wordt voorgesteld door Joyce Lenaerts. De tweede groep bestaat uit Imposantos (v. Wynton) gereden door Bart Veeze, Theo Hanzon met Invershin (v. Charmeur) en Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) met Eva van der Linde in het zadel. De derde groep zal om 21.00 uur de baan betreden. Dettori (v. Desperado) zal worden voorgesteld door zijn nieuwe amazone Dominique Filion. De Apache-zoon Intro K wordt gereden door Femke de Laat en Jersey (v. Vivaldi) door Kimberly Pap. De vierde en laatste groep bestaat uit twee hengsten. Hans Peter Minderhoud rijdt de Davino V.O.D.-zoon Incognito de ring binnen samen met Renate van Uytert en In Style (v. Eye Catcher).

Bekijk hier de startlijst.

Bron: KWPN