Bert Rutten: ‘Dressuurrijden op druk wordt niet meer geaccepteerd’

Bert Rutten sprak zich al eens eerder (in de KWPNcast) uitgesproken uit over de dressuursport en herhaalde woorden van dezelfde strekking in de persconferentie op de KWPN Hengstenkeuring. “We moeten af van het waarderen van paarden die op spanning lopen. Ook het publiek moet daar het oog voor trainen: ik zie nu nog heel vaak dat paarden die op spanning lopen het meeste applaus krijgen", zegt de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie.

“Ik geloof dat die manier van voorstellen echt zijn langste tijd heeft gehad: ik ben er van overtuigd dat het rijden op druk is afgelopen. We hebben paarden nodig die steeds meer als vanzelf lopen: paarden die de moeilijkste oefeningen vanzelfsprekend en ontspannen kunnen tonen. Daarin speelt de fokkerij een grote rol: een paard met de meeste aanleg, zal de oefeningen ook het meest vanzelfsprekend kunnen tonen. Ik ben er ook van overtuigd dat de rijdbaarheid en de aanleg zeer nauw met elkaar verbonden zijn: een paard dat iets makkelijk kan, zal het ook makkelijk doen.”

