Bert Rutten voorlopig uitgeschakeld door gebroken ribben na val

In de KWPN hengstenkeuringscommissie dressuur wordt voorzitter Bert Rutten tijdelijk vervangen door Arie Hamoen. Rutten valt uit wegens enkele gebroken ribben.

Het hengstenselectietraject 2019-2020 ging gisteren voor de dressuurhengsten van start met de eerste bezichtiging. Bert Rutten heeft afgelopen zondag na een val van een trap diverse gebroken ribben opgelopen. Gisteren was hij in Ermelo nog in staat om de rol van voorzitter van de hengstenkeuringscommissie op zich te nemen, maar vannacht heeft hij koorts gekregen waardoor hij momenteel is uitgevallen.

Voorzittersrol voor Dorresteijn

Rutten wordt tijdelijk vervangen door Arie Hamoen, Marian Dorresteijn neemt zolang de voorzittersrol op zich.

Bron: KWPN