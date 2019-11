Bijna dertig zonen van Toto Jr. op eerste bezichtiging KWPN Hengstenkeuring

Op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring is Glock's Toto Jr. (Totilas x Desperados FRH) met 29 zonen de absolute hoofdleverancier bij de dressuurhengsten. In de springrichting is Cornet Obolensky (Clinton x Heartbreaker) het best vertegenwoordigd. Van hem komen twaalf zonen in de baan.

Van de jonge dressuurhengsten is Daily Diamond (Daily Deal x Fürst Heinrich) de hengst met het meeste zonen. Hij heeft zeventien zonen, net een fractie meer dan Indian Rock (Apache x Vivaldi) met twaalf. De in Denemarken gestationeerde Franklin (Ampère x Ferro) heeft vijftien ijzers in het vuur.

Springhengsten

Uit de eerste jaargang van Impressive VDL (Douglas x Contender) en Chapeau TN (Clearway x Quintero) zijn zes zonen ingeschreven voor de eerste bezichtiging. De zevenjarige Heart Touch (Untouched x Vingino) laat vijf zonen zien.

Gelderse hengsten

Er zijn in totaal zeven Gelderse hengsten ingeschreven voor de eerste bezichtiging. De twee jaar geleden naar Japan verkochte Wilson (Koss x Cabochon) is de enige hengst die door twee zonen wordt vertegenwoordigd.

Bekijk hier de groepenindeling.

Bron: KWPN/Horses.nl