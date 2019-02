Black Magic In Beeld: Totilas terug én Total US komt er aan

Net zoals tien jaar geleden, op de KWPN Hengstenkeuring 2009, was elk plaatsje in de Brabanthallen op de vrijdagavond uitverkocht. Toen en nu voor Totilas. Destijds moest het KWPN borden langs de weg zetten om bezoekers weer naar huis te sturen en ook deze keer, de terugkeer van Totilas in Nederland, zorgde dat de kaarten voor de vrijdagavond van de hengstenkeuring de deur uitvlogen. In de Black Magic-show was het niet alleen de koning zelf die de show stal, maar misschien deed zijn zoon Glock's Total US dat nog wel meer.

Horses.nl legde de avond voor en achter de schermen vast. De redactie van Horses.nl was op zoek naar de grote gele Schafhof-vrachtwagen. Maar daar was Totilas niet mee gekomen, hij kwam in een kleine wagen van Paul Schockemöhle. Die wagen was geparkeerd tussen de grote Glock-vrachtwagens.

De Black Magic Show

Woorden zijn mooi, maar bepaalde dingen moet je zien. Daarom hebben we vooral beelden van de Black Magic Show, waarin de presentatie van de zevenjarige Total US met Edward Gal de bezoekers misschien nog wel meer in vervoering bracht dan zijn magische vader. Samen met de achtjarige Toto jr onder Hans Peter Minderhoud smeet de door Paul Schockemöhle gefokte Total US met zijn talent. Aan het einde van de show kwam de derde Totilas-zoon de ring in: Governor, die even daarvoor met Adelinde Cornelissen de VHO Trofee won in de Brabanthallen. Tenslotte verschenen ook nog drie Totilas-kleinzonen in de baan: King Karim (v. Toto jr) en de twee Governor-zonen Kayne en Koning.

De hereniging met Edward

Na de show was er ook nog een korte hereniging tussen Edward Gal en Totilas. Gal, altijd in voor een grapje, liep na even geposeerd te hebben voor de camera’s weg met de zwarte hengst en riep ‘doei he’.



